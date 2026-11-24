Neymar, kendisi ve birkaç Santos takım arkadaşının saçlarını açtırmasının ardından pazartesi günü Gremio'ya karşı alınan 2-0'lık Brezilya Serie A yenilgisi üzerine ortaya atılan kibir iddialarına yanıt verdi. Öfkeli yıldız, saç modellerinin futbolla ilgisi olmadığını savunurken Morumbi'deki yenilgiyi kaçan fırsatlara ve tartışmalı bir penaltıya bağladı.

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Neymar'dan saçlarına yönelik eleştirilere yanıt

Neymar, Santos'un küme düşme tehlikesi yaşayan Gremio'ya 2-0 yenilmesinin ardından karma alanda bir muhabirle tartıştı. Sao Paulo'da yaklaşık 45.000 taraftarın önünde oynanan maç öncesinde 10 numara, Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei ve Arthur'la birlikte saçlarını açtırarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Francis Amuzu'nun 13. dakikadaki golü ve Martin Braithwaite'in 76. dakikadaki penaltısı konuk ekibe galibiyeti getirdi. Santos ise 50 puanla dokuzuncu sırada kaldı.

Yıldız oyuncu kibir iddialarını reddetti

Erken gelen golle geriye düştükten sonra topa daha fazla sahip olan Santos, Neymar, Everton Cebolinha ve Gabigol'ün şutlarını kurtaran Gremio kalecisi Weverton'u bir türlü geçemedi.

Maçın ardından takımın açtırılmış saçlarının kibirli bir görüntü verip vermediği sorulan Neymar, şöyle konuştu: “Bunu kim söyledi? Tamamen yanılıyorlar. Saç hiçbir şeyi değiştirmez. Ben saçımı boyattım ve bu kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes daha önce saçını boyattı. Bunun futbolla hiçbir ilgisi yok!

“İyi oynadığımızı gördünüz. Sonucu, onların değerlendirdiği küçük bir ayrıntı ve yanlış verilen bir penaltı belirledi. Böyle bir şey söyleyen futboldan hiçbir şey anlamıyor. Günlük hayatımızı takip etmiyorlar; aklımızdan neler geçtiğini ya da kendimize ne kadar baskı yaptığımızı bilmiyorlar.”

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Sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu tür yorumların geleceğini biliyorduk ama bunlar futboldan anlamayan insanların görüşleri. Bu da işin bir parçası. Saçını boyatmak hiçbir şeyi değiştirmez. Çok iyi oynadık. Saçım sarı, pembe ya da yeşil olsa da her maçta iyi oynarım. Bugün sadece birkaç küçük düzeltme yapmamız ve fırsatlarımızı gole çevirmemiz gerekiyordu.”

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Gremio küme düşme hattından çıktı

Renato Portaluppi'nin ekibi, Weverton'un uzun topunu alan Carlos Vinicius'un Amuzu'yu Rodinei'nin arkasına kaçırmasıyla öne geçti. Ardından hakem Ramon Abatti Abel, Gonzalo Escobar'ın Braithwaite'e yaptığı faulü VAR'da inceledikten sonra penaltı verdi. Bu galibiyet Gremio'yu 41 puanla 15. sıraya taşıdı. Gremio, Mirassol'ü geride bırakırken Corinthians son dört takım arasına düştü.

Sonuca rağmen takımının performansını öven Neymar, şunları ekledi: “Maçın neredeyse tamamında Gremio'dan daha iyi oynadık. Harika bir performans sergiledik ama bazen top bir türlü kaleye girmez.

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“Sonunda Gremio'ya bir fırsat verdik. Amuzu'yla yapılacak bir kontra atakta, tek bir topla bunun olabileceğini biliyorduk. Bizim açımızdan bir anlık dalgınlıktı. Kadromuzun tecrübesi düşünüldüğünde böyle bir ayrıntıya izin veremeyiz.

“Savunmaya tamamen kapandılar ve bu da işimizi zorlaştırdı. Küme düşmemek için mücadele ediyorlar, dolayısıyla sahada varlarını yoklarını ortaya koyup çok daha fazla koşacaklar. Bu işleri zorlaştırıyor. Harika bir maç oynadık. O golü yemeseydik üç puanı alırdık.”

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Santos, Copa Libertadores bileti peşinde

Santos, taraftarı önünde puan tablosunda yükselme fırsatını kaçırmasına rağmen Copa Libertadores'e katılma yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Brezilya Serie A'nın sondan bir önceki haftasında gelecek pazar, 29 Kasım'da Barradao'da Vitoria'ya konuk olacak, ardından 2 Aralık'ta Botafogo'yu ağırlayacak. Gremio'nun ise son iki haftaya girilirken Serie A'da kalmak için gereken sonuçları alma şansı kendi elinde.