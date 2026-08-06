Yan Diomande, RB Leipzig’ten Real Madrid’a transferini resmen tamamladı; İspanyol devi bunu doğruladı. On dokuz yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için yaklaşık 140 milyon euro ödendi. Böylece Diomande, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu ve bu rekoru Jude Bellingham’dan devraldı.

Real Madrid ile Leipzig, bir süredir Diomande için görüşmeler yürütüyordu. Daha önce Marca, Sky Sport ve AS başta olmak üzere çeşitli kaynaklar da anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Diomande, eflatun-beyazlılarla yedi yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece Fildişi Sahilli oyuncu uzun yıllar boyunca Madrid’e bağlandı.

Diomande, José Mourinho’nun dönüşünden bu yana Real Madrid’in altıncı transferi oldu. İspanyol devi bu transfer döneminde kadrosunu belirgin şekilde güçlendirdi.

Daha önce Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté ve Carlos Espí de Madrid’de sözleşme imzalamıştı. Diomande, kadronun en yeni takviyesi oldu.

Leipzig, geçen yaz Diomande’nin Leganés’teki çıkış maddesini devreye sokmuştu. Böylece oyuncu sadece yirmi milyon euro karşılığında Almanya’ya gelmişti.

Diomande, Bundesliga’da tam anlamıyla bir cazibe merkezine dönüştü. Leipzig formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 13 gol ve 9 asist üretti.