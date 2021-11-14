Sabri Sarıoğlu: Kaptanlık konusunda Selçuk İnan'a kırgınım

2014-15 sezonunda Galatasaray, Cesare Prandelli ile sezona başlamıştı ve tecrübeli kaptan Sabri Sarıoğlu ilk etapta kadro dışı bırakılmıştı.

Aynı sezonun ilerleyen haftalarında sarı-kırmızılılarda yönetimin değişmesi ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu’nun getirilmesiyle Sabri Sarıoğlu takıma dönmüş, ancak kaptanlık pazubandına yeniden kavuşamamıştı.

Galatasaray’ın 20. şampiyonluğunu kutladığı törende çok buruk bir kutlama yaşadığını ve kaptanlık konusunda Selçuk İnan’a kırgın olduğunu ifade etti.

Neler söylendi?

NTV’de yayınlanan ve Emek Ege’nin sunduğu Kırılma Anı programına katılan Sarıoğlu, şampiyonluk kutlamalarına takım kaptanı olarak Selçuk İnan’ın katıldığının hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

“Çok buruk bir kutlama yaşadım o gün. ‘Sabır taşı olsa çatlar.’ derler ya, ben yine sabrettim ve çatlamadım. Ama Galatasaray’da geçirdiğim her ân, kaybettiğimiz şampiyonluklar ve maçlar da olsun, özeldir.”

Ayrıca Sarıoğlu, önceki dönemde kaptanlığın Arda Turan’a verilmesinde yönetimin kendisinden de fikir aldığını; fakat Selçuk İnan konusunda durumun daha farklı olduğunu söyledi:

“Ben o sezon kadro dışı kaldım ve kaptanlık değişimi bundan sonra yapıldı. Ama o zamanki kaptan (Selçuk İnan), kaptanlığını vermek istemedi.”

“Selçuk İnan’la sonradan bu konu hakkında konuşmadık çünkü bu konuda ona büyük bir kırgınlığım vardı. Mesela üç ay boyunca kadro dışı kaldığım dönemde bana bir kere telefon açıp halimi, hatrımı sormadı.”

Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray altyapısından yetişen Sabri Sarıoğlu, 2002-2017 yılları arasında parçalı formayı terletti. Galatasaray iletoplamda 466 maçta boy gösteren eski oyuncu, 25 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sarıoğlu, 2017-18 sezonunda ise Göztepe forması giydi ve ardından profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

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