Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a sitem: Söyleyeceklerim bu kadar!

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılmayan bir paylaşım Sabri Sarıoğlu ile Cimbom'un arasını açtı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, eski Galatasaraylı yıldızın doğum gününü kutlamayan sarı-kırmızılı kulübe sitemde bulundu.

Profesyonel kariyerine 2001 yılında Galatasaray'da başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişti.

16 yıl formasını terlettiği kulübüne 2017 yılında veda eden Sarıoğlu, bir sezon Göztepe forması giymesinin ardından emekli oldu.

Galatasaray'a uzun yıllar hizmet eden eski sağ bekin, 26 Temmuz doğum günüydü ancak sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Yağmur Sarıoğlu ne söyledi?

Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamayan Galatasaray'a bozulan Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1996-2017, 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu.

Söyleyeceklerim bu kadar."

Yağmur Sarıoğlu sitemli paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabını da etiketledi.

Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray kariyeri

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın altyapısından yükseldiği A takımda 478 karşılaşmaya çıktı.

Eski futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 24 gol, 52 asist üretti.

Süper Lig'de toplamda 383 maçta görev alan Sarıoğlu, Türkiye Kupası'nda ise 60 karşılaşmada forma giydi.

Eski sağ bek, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde 22 maçta görev yaptı.

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