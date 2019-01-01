Sabri Sarıoğlu ne antrenör olabiliyor, ne futbol oynayabiliyor

Galatasaray'dana ayrıldıktan sonra 1 sene Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu'nun neden futbola devam edemediği ortaya çıktı.

altyapısından yetişen ve 2016-2017 sezonunda sarı kırmızılı formaya veda eden Sabri Sarıoğlu'nun ilginç bir durum yaşadığı ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, 35 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı beklediği için transfer olamadığını ve lise diploması bulunmadığı için de antrenörlük kursuna gidemediğini yazdı. Gökçe'nin yazısından satır başları şöyle;

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2017-18 sezonunun sonunda Fatih Terim’in teknik ekibinden Levent Şahin, Sabri’yle konuşarak “Sakın bir yere söz verme, seni Galatasaray’a alacağız” dedi. Sabri gelen teklifleri geri çevirerek bekledi. O söz yerine getirilmedi. Sabri ile konuştum. Şunları söyledi: “Sonunda sezonu boş geçirdim. Kişisel idmanlarıma devam ettim. Ama boştaki adam olduğum için teklif de gelmedi. 35 yaşındayım. Tecrübem ve enerjim yeterli. Oynamak istiyorum.”

Aslında bir dramı daha var: Galatasaray’da oynarken, Sabri ve birkaç profesyonel futbolcu için kulüp özel anlaşmayla bir kolejin dersanesini açmış Florya’da. Orada ders alıp lise bitirme sınavlarına girecekler. Merhum Özhan Canaydın döneminde, ödeme yapılmayınca kurs yarıda kalmış. Bugün Sabri antrenör kursuna da gidemiyor. Yine de kararlılıkla ve ısrarla tekrarlıyor: Hem futbol, hem diploma... İkisi de olacak!