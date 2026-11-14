Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımının cuma günü La Bombonera'da Uruguay'a karşı oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmesinin ardından yükselen genç oyuncuları konusunda sabır çağrısında bulundu. Lionel Messi'nin geçen ay millî takımdan emekli olmasından bu yana ilk maçına çıkan ev sahibi Arjantin, Buenos Aires'te ikinci yarıda peş peşe yediği iki golün ardından maçı çeviremedi.

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Duran top golleri yeniden yapılanan ev sahibini yıktı

Scaloni'nin ekibi, yeni dönemine 39 yaşındaki efsanesi olmadan, seyrek bir taraftar topluluğu önünde başladı. Teknik direktör, bundan yalnızca birkaç gün önce sözleşmesini dört yıl uzatmıştı. Cristopher Fiermarin'in Julian Alvarez ve Nico Paz'a gol izni vermediği golsüz ilk yarının ardından Diego Forlan'ın konuk ekibi, Giorgian de Arrascaeta'nın kullandığı duran toplarla iki kez ağları buldu. İlk gol Leonardo Balerdi'nin kendi kalesine attığı golle, ikincisi ise Maxi Araujo'nun vuruşuyla geldi. Atletico Madrid forveti Alvarez, Gianluca Prestianni'nin ortasında farkı azalttı ancak Uruguay üstünlüğünü korudu.

Teknik direktör genç hücum üçlüsünü korudu

Maçın ardından konuşan Scaloni şunları söyledi: “Sonuçtan bağımsız olarak iyi bir performanstı; ikinci yarıda iyi oynadık. Leo Messi olmadan yeniden yapılanmamız gerekiyor ve bu yenilgiden sonra toparlanacak yeteneğe sahibiz. Analiz etmem gereken çok şey var. İkinci yarıda Uruguay'ı neredeyse kendi yarı sahasına hapsettik. Zor olacağını biliyorduk, şimdi çalışmaya devam etmeliyiz.”

Genç oyuncularını koruyan Scaloni sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin kendi oyunlarını oynayabilecekleri doğru anları tam olarak bulamadık. Takımı sırtlamalarını bekleyemeyiz. Bu zor ve takım arkadaşları onlara bu süreçte yardımcı olacak. Taraftarlara gelince, o artık burada olmasa da bizi desteklemek için geri gelecekler. Onlardaki bu heyecanı yeniden canlandırmak bize bağlı.”

Scaloni şöyle açıkladı: “Kaybetmeyi hiçbir zaman planlamazsınız... Yine de kaybetmenin farklı şekilleri var. İlk yarıda bir, ikinci yarıda ise birkaç net fırsat yakaladık. Bunların karşılığını alamadık. Oyunumuz daha iyi oturduğunda Nico Paz, Soule ve Prestianni gibi gençler için işler kolaylaşacak. Bu formayla ritimlerini bulmaları gerekiyor; onlar için zor.”

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Exequiel Palacios'un yerine Roma'nın kanat oyuncusu Matias Soule'yi sahaya sürmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Takımın düzenini fazla bozmak istemedik. Oyuncu değişiklikleri yaptık ve farklı seçenekleri denemeye devam edeceğiz. İkinci yarıda Soule ile farklı bir şey aradık, bu yüzden Palacios'u çıkardık. Matias oyuna girdi ve iyi göründü; hemen ardından iki hızlı gol yedik. Enzo ve Alexis orta sahayı tutarken o kanatta bire bir pozisyonlar yaratmak istiyorduk.”

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Scaloni stoperini ve kalecisini savundu

Bu maçı kendi sahalarında oynadıkları diğer karşılaşmalarla kıyaslayan Scaloni şöyle konuştu: “Rakipler genellikle buraya gelip geride bekliyor. Bu akşam Uruguay pres yapmak ve oynamak için sahaya çıktı. Takım olarak ve bu süreç boyunca sabırlı olmalıyız, çünkü süper yıldızlar artık burada değil ve iyi oyunculara zaman tanımak gerekiyor. Gençlerden maçları tek başlarına çözmelerini beklemeyelim. Umarım bunu yaparlar ama bu yükü omuzlarına koymayalım.”

Lisandro Martinez'in kafa vuruşunun kendisine çarpmasının ardından Balerdi'yi suçlamayı reddeden Scaloni şunları ekledi: “Balerdi ile birkaç belirli pozisyon hakkında konuşmadım. Biz bir takımız ve kimseyi suçlamıyoruz. Takım zaman zaman sabırlı oynadı ve ileri çıktı; cesaret verici şeyler gördük, ancak geriye düşmemiz bizi böyle bir tepki vermeye zorladı. İlk yarıdan itibaren o yoğunlukla oynamak daha iyi olurdu. Başlangıçta kötü oynamadık ama bir şeyler eksikti; sahanın daha ileri bölgelerinde pres yapmak konusunda neredeyse biraz tereddütlüydük.”

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Kaleci Geronimo Rulli'ye destek veren Scaloni şöyle açıkladı: “Her şey sahanın son üçte birlik bölümünde belirleniyor ve biz gerekeni yapamadık. Fırsatlar yarattık; o keskinlik maç oynadıkça gelir. Önceden oyunumuz neredeyse içgüdüsel olarak akıyordu ve gelişeceğiz. Elbette kimse kaybetmekten hoşlanmaz ama bu maçtan çıkarılacak olumlu şeyler var. Sağlam bir performans sergiledik, hazırladığımız plana bağlı kaldık ve Uruguay iyi oynadı. Rulli mi? Sağlam oynadı; güvenilir bir kaleci ve yediğimiz iki golde de yapabileceği bir şey yoktu.

“Her ayrıntıya dikkat etmeliyiz. Bazen işler istediğimiz gibi gider, bazen gitmez; nasıl olacağını göreceğiz. Seçeneklerimiz var... Çok çaba gösterdik ama karşılığını alamadık. Taraftarlar takımın inisiyatif almasını ve Arjantin'in her zaman oynamaya çalıştığı gibi oynamasını istiyor. Bu akşam bizi duran toplardan attıkları iki golle yendiler.”

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Cordoba'daki maç yanıt vermek için yakın bir fırsat

Forlan'ın görevindeki üçüncü galibiyetini almasının ardından önlerindeki maça değinen Scaloni şunları doğruladı: “Salı günü Cordoba'da Costa Rica'ya karşı birkaç değişiklik yapacağız. Genç oyunculardan bazılarının gösterdiklerini beğendik; yeniden oynayabilirler, göreceğiz.”

Scaloni sözlerini şöyle tamamladı: “Uruguay tarihsel olarak yalnızca Arjantin için değil, Brezilya, İspanya ve herkes için zorlu bir rakip. En zorlu, en güçlü millî takımlardan biri ve galibiyeti hak etti.”