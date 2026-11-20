Azerbaycan ekibi Sabah'ın teknik direktörü Valdas Dambrauskas, Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Barcelona maçı öncesinde takımının hedef çıtasını yükseltti.

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Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının bu tarihi organizasyonun tadını çıkarmakla yetinmeyeceğini, aksine galibiyet için sahaya çıkacaklarını vurguladı. Dambrauskas, iki takımın çarşamba günü başkent Bakü'de karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbolun sürprizler yaratma ve olağanüstü hikayeler yazma gücüne inandığını da dile getirdi.

Karşılaşma öncesinde basına konuşan Litvanyalı teknik adam, teknik direktörlük kariyerinin en önemli maçlarından biri öncesinde uykusuzluk çekip çekmediği sorulunca maça zihinsel olarak nasıl hazırlandığını anlattı ve açık sözlülükle şu yanıtı verdi: "Bazen özellikle Azerbaycan Ligi maçları öncesinde endişeden uyuyamıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tür maçlarınsa sadece tadını çıkarmamız gerekiyor."

Barcelona çapında bir takımla karşılaşmanın tadını çıkarmanın önemine dikkat çeken Dambrauskas, bunun rekabetçi hırstan vazgeçmek anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Takımının, beklenen sonuç ya da rakibin gücü ne olursa olsun her maça kazanmak için çıktığını açıkladı.

Dambrauskas, Sabah taraftarlarını da tribünleri doldurmaya ve oyunculara destek olmak için maça büyük sayıda gelmeye çağırdı. Bu olağanüstü karşılaşmanın, takımın Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birine karşı neler yapabileceğini gösterme fırsatı olduğunu belirtti.

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Maç, Azerbaycan kulübü için ayrı bir önem taşıyor. Başkent Bakü'nün Barcelona'ya karşı tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olması, teknik adamı taraftarlara doğrudan bir mesaj vermeye yöneltti. Dambrauskas, bu organizasyonun yalnızca oyuncuları ve teknik ekibi ilgilendirmediğini, şehir ve takımın taraftarları için de büyük bir an olduğunu vurguladı.

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Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Bence bu maç taraftarlar, bizler, oyuncular ve teknik ekip için büyük bir maç. O yüzden hep birlikte tadını çıkaralım, inanalım ve elimizdeki her şeyi ortaya koyalım. Biz sahada, sizler de tribünlerde. Bakalım neler olabilecek."

Motivasyon mesajını sürdüren teknik adam, futbolun her zaman önceden yapılan tahminlere boyun eğmediğini ve şansı daha düşük görülen takımlara olağanüstü anlar yaşatma fırsatı sunabildiğini ekledi: "Futbol bazen muhteşem hikayeler yazar. Gidelim ve çarşamba günü bunlardan birini biz yazalım." Dambrauskas bu sözleriyle, karşılaşmayı Katalan devine karşı beklenmedik bir sonuç elde etmek için değerlendirme isteğine işaret etti.

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Sabah'ın oyuncusu Timo da Barcelona karşısında sürpriz yapma hedefini gizlemedi. Takımının, rakibin ismi ya da tarihi karşısında teslimiyetçi bir anlayışla sahaya çıkmayacağını vurguladı.

Timo, "Söylediklerimin çılgınca gelebileceğini biliyorum ama kazanmak istiyorum, neden olmasın?" dedi. Oyuncu, bir rüyaya benzettiği bu karşılaşma için büyük heyecan duyduğunu, yine de maça sıradan bir futbol maçı gibi yaklaşmak istediğini ifade etti.

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Barcelona ile karşılaşacak olmanın kendisi için hâlâ inanılmaz göründüğünü açıklayan Timo, ailesi ve arkadaşlarıyla bu maç hakkında konuşurken bile durumun böyle olduğunu söyledi. Katalan ekibine karşı oynama fikrini kabullenmenin kolay olmadığını ekleyen oyuncu, maç hakkında konuşmanın hâlâ gerçekten çok hayale yakın geldiğini dile getirdi.