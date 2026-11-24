Sabah'ın stoperi Rahman Dashdamirov, çarşamba günü Barcelona ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takım arkadaşlarını uyardı. Katalan ekibi genç yıldızı Lamine Yamal'dan yoksun olacak ancak Azerbaycan millî futbolcusu, Hansi Flick'in takımının kolektif kalitesi sayesinde aynı derecede tehlikeli olduğunu düşünüyor.

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Bireylerden çok takım önemli

Barcelona, Bakü yolculuğuna hazırlanırken gözler doğal olarak Yamal'ın yokluğuna çevrildi. Bu sezon 1.441 dakikayla Barcelona'daki tüm oyunculardan daha fazla süre alan genç İspanyol forvet, devam eden fiziksel rahatsızlığı nedeniyle Azerbaycan'da forma giyemeyecek. Ancak Dashdamirov, Avrupa sahnesinde sürpriz yapmak isteyen ev sahibi ekip için eksik olan tek bir yıldıza odaklanmanın büyük bir hata olacağını düşünüyor.

27 yaşındaki stoper, Mundo Deportivo'nun aktardığı açıklamasında, “Barcelona'yı tek tek futbolculardan oluşan bir grup olarak değil, bir bütün olarak analiz ediyoruz. Hazırlığımız tam da buna dayanıyor. Barcelona'nın gücü kolektif oyununda yatıyor” dedi. Katalan kulübünün tek bir yeteneğin yokluğundan etkilenmeyecek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Dashdamirov, “Büyük takımlar belirli futbolculara bağımlı değildir” ve “Barcelona, yıldızlardan oluşan bir takım” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da tarihî bir gece

Yalnızca dokuz yıl önce kurulan Sabah için beş kez Avrupa şampiyonu olmuş bir takımı ağırlamak, kulübün hızlı yükselişinin bir göstergesi. Dashdamirov, böylesine köklü bir rakiple karşılaşmanın oyuncular için bir “rüya” olduğunu kabul etti. Yaklaşık 70.000 kişilik kapasitesiyle dolmaya yakın olması beklenen Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda coşkulu bir atmosfer yaşanacak. Dört maçta topladığı üç puanı artırmak isteyen ev sahibi ekip için bu atmosfer, farklı bir sınav anlamına gelecek.

Dashdamirov, “Tribünler doluyken büyük bir kulübe karşı oynamak ek bir sorumluluk. Ama ilk düdük çaldığında bütün bu duygular unutulur. O andan itibaren yalnızca maça odaklanırsınız” diye ekledi.

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Dashdamirov'un hedefi Bakü'de iyi bir sonuç

Azerbaycan millî futbolcusu, kulübün kısa sürede Şampiyonlar Ligi sahnesine yükselmesinin perde arkasında yapılan “büyük çalışmayı” gösterdiğini belirtti. Bu Avrupalı devleri ağırlamanın bile kulübün stratejik planının bir bölümünü hayata geçirdiğine inanıyor ancak maçın sonucu konusunda da iddialı . Dashdamirov'a göre taraftarlar çarşamba günü gösterilen çabadan ve performanstan memnun biçimde stadyumdan ayrılırsa takım o geceki temel hedefine ulaşmış olacak.

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BAR

“Bakü'de böylesine büyük Avrupa takımlarıyla karşılaşmak, hedefimize ulaştığımız anlamına geliyor. Ama elbette çarşamba günü mümkün olan en iyi sonucu almak için de sahaya çıkacağız. Taraftarlarımız stadyumdan mutlu ayrılırsa bu, bizim için hedefimize ulaştığımız anlamına gelecek” dedi.

Sabah'ı en zorlu sınav bekliyor

Feyenoord, Aston Villa ve Galatasaray karşısında farklı galibiyetler alan Barcelona'yı durdurmak için Sabah'ın en iyi oyununu sergilemesi gerekecek. Şu ana kadar organizasyondaki tek yenilgisini Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik skorla alan konuk ekip, üç puanı İspanya'ya götürmenin açık ara favorisi. Buna karşılık Sabah, Slavia Prag karşısındaki mücadelesinin de öne çıktığı dört maçta alınabilecek 12 puanın yalnızca üçünü toplayabildi. Dashdamirov ve ev sahibi taraftarlar, dünya futbolunun en heyecan verici takımlarından birini zorlayarak bu üst düzey sahnede yerlerini hak ettiklerini göstermeye kararlı.