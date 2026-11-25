“Onun yerini tutacak kimse yok.” Futbol taraftarlarının nefret ettiği bir söz bu. Çünkü onlara bazen çaresizlik, bazen de tek bir oyuncunun yokluğunun takımın performansını, dolayısıyla da sonuçlarını etkileyeceği korkusunu hissettiriyor.

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Barcelona taraftarlarının çarşamba akşamı, takımları Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda Sabah ile karşılaşırken yaşadığı duygu muhtemelen buydu.

Lamine Yamal'ın yokluğu

Barcelona, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir numaralı yıldızı İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal'dan yoksun olarak sahaya çıktı. Yamal, La Liga'da Deportivo La Coruña ile oynanacak bir sonraki maça hazırlanması için takımla birlikte Bakü'ye gitmedi.

Bu karşılaşma, İspanyol kanat oyuncusunun bu sezonun başından bu yana Katalan ekibinde forma giyemediği ilk maç oldu. Bu durum, Alman teknik direktör Hansi Flick'in ona verdiği büyük rolü de gözler önüne seriyor.

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Barcelona'nın Sabah maçı öncesinde 13'ü La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 17 resmi maçın tamamında Lamine Yamal ilk 11'de başladı ve yalnızca dört kez oyundan alındı.

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Dakika bazında bakıldığında, Alman teknik direktör Hansi Flick'in takımı mümkün olan 1.530 dakikanın yalnızca 85 dakikasını Yamal'sız oynadı.

Bu 17 maçta olağanüstü bir performans sergileyen 19 yaşındaki oyuncu, 13 gol atıp 13 asist yaparak 26 gole doğrudan katkı sağladı.

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Bu rakamlar, herhangi bir oyuncunun onun yerini doldurabileceğine dair şüpheler varken Lamine Yamal'ın yokluğunu Katalan ekibinin taraftarları için daha da korkutucu hale getirdi.

Adeyemi, Yamal'ın yokluğunu aratmadı mı?

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Alman teknik adam Hansi Flick, Yamal'ın yokluğunu telafi etmek için yurttaşı Karim Adeyemi'ye güvendi. Bu görev maçın başında eski Dortmund oyuncusu için zor görünse de işler daha sonra değişti.

Yaklaşık ilk yarım saatte sağ kanadın Barcelona'nın hücumlarında belirgin bir rolü yoktu. Ta ki Adeyemi'nin, İspanyol kanat oyuncusunun yokluğunu telafi edebileceğini gösterdiği an gelene kadar.

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31. dakikada Adeyemi'nin yaptığı orta kalecinin elinden döndü ve İngiliz takım arkadaşı Anthony Gordon topu ağlara göndererek ilk golü kaydetti.

İkinci gol de benzer şekilde geldi. Alman kanat oyuncusu Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'a orta yaptı, Jesus topu doğrudan kaleye gönderdi ancak kaleci kurtardı ve top boş kalenin önündeki Gordon'a ulaştı.

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Görevini kusursuz biçimde tamamlamak isteyen Karim Adeyemi, dördüncü golü bizzat kendisi attı. Sağdan ceza sahasına giren Alman oyuncu, Alejandro Balde'nin yerden ortasını ağlara gönderdi.

Lamine Yamal: 3 oyuncuya bedel

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“O önemli bir oyuncu ama onun yerini doldurabilecek kapasitemiz var. Barcelona'da mevkileri ne olursa olsun her zaman yedekler olmalı.” Adeyemi maçın ardından bu sözlerle Yamal'ın yokluğunu telafi edebileceğini vurguladı .

Ancak Adeyemi, Yamal'ın yerini hiçbir zaman tek başına dolduramadı. Aynı etkiyi yaratabilmek için iki oyuncunun desteğine ihtiyaç duydu. Bu da İspanyol kanat oyuncusunun rolünün 3 oyuncu aracılığıyla telafi edildiği anlamına geliyor.

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Flick, İspanyol oyuncusu Fermín López'e, Azerbaycan şampiyonunun savunmasını dağıtmada Adeyemi'ye yardımcı olması için Sabah'ın sol beki ile yanındaki stoper arasındaki yarım alanlara koşu yapma talimatı verdi.

Buna ek olarak Fransız bek Jules Koundé de hücumda Alman kanat oyuncusuna yardım etmek için birçok kez geriden bindirme yaptı.

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Bu destekler, Adeyemi'ye en sevdiği işi yapma fırsatı verdi: Hızını kullanarak çizgiye inmek ve orta yapmak. Barcelona da bundan ilk ve ikinci gollerde faydalandı.

Yamal'ın da kuşkusuz benzer destekler aldığı doğru, ancak o bu destekler olmadan hiçbir şey yapamayacak bir oyuncu değildi. Bireysel becerilerini kullanarak içeri kat ediyor, büyüleyici ara paslar veriyor ya da kaleye isabetli şutlar çekiyordu.

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Bütün bunlar Adeyemi'nin üstlendiği rolü küçümsemek anlamına gelmiyor. Alman oyuncu, kendi imkânları ölçüsünde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ancak bu, Yamal'ın sunduklarını sunduğu anlamına da gelmiyor. Adeyemi yalnızca alternatif bir çözüm üretti. Bu çözüm bazı maçlarda işe yarayabilir, ama her karşılaşmada asla etkili olmayacaktır.