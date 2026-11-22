Sabah Teknik Direktörü Valdas Dambrauskas, Barcelona’nın yaklaşan ziyaretini yalnızca bir gösteri maçı olarak görmeyi reddediyor ve takımının Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçecek bir sonuç alabileceğini söylüyor. Azerbaycan ekibi, Bakü’de Barcelona’yı kapalı gişe oynanacak maçta ağırlamaya hazırlanırken ev sahibi takım Avrupa futbolundaki yerleşik dengeleri altüst etmeye kararlı.

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Dambrauskas, Barcelona karşısında çekinmeyecek

Hansi Flick’in takımının Azerbaycan’a gelişi yerel basının gündemine damga vurdu, ancak Dambrauskas yalnızca maçın rekabet yönüne odaklanıyor. Görevin büyüklüğünü kabul eden Litvanyalı teknik direktör, oyuncularının dünya çapındaki rakiplerini sadece hayranlıkla izlemek için sahaya çıkmayacağını vurguluyor. Ludogorets’in eski teknik direktörüne göre Şampiyonlar Ligi’nin ruhunu tam da güçlü favorilerle karşılaşan mütevazı takımların verdiği mücadele oluşturuyor.

Teknik direktör, işinin baskısı yüzünden sık sık uykusuz kaldığını kabul etse de Avrupa sahnesindeki bu maçın kendisi için farklı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. "Bazen kaygıdan uyuyamıyorum, özellikle Azerbaycan ligi maçlarından önce. Ama Şampiyonlar Ligi’ndeki böyle maçların tadını çıkarmamız gerekiyor," diyen Dambrauskas’ın sözlerini Sport aktardı. Bununla birlikte, maçın tadını çıkarmanın kazanma arzusundan vazgeçmek anlamına gelmediğini hemen açıklığa kavuşturdu: "Rakibimiz veya beklenen sonuç ne olursa olsun, hedefimiz her maçı kazanmak."

Bakü’deki taraftarlara çağrı

Ev sahibi olmanın önemini bilen Dambrauskas, Hansi Flick’in takımı için zorlu bir atmosfer yaratmaları adına Sabah taraftarlarına doğrudan çağrıda bulundu. Teknik direktör, tribünlerin tamamen dolmasını ve dünyanın teknik açıdan en güçlü takımlarından birine karşı zorlu geçmesi beklenen doksan dakika boyunca oyuncularına ihtiyaç duydukları enerjiyi vermesini istiyor.

"Taraftarlar, bizim, oyuncular ve teknik ekip için büyük bir maç. Hep birlikte tadını çıkaracak, inanacak ve elimizden gelen her şeyi vereceğiz," dedi. Daha zayıf görülen takımın başarı hikâyesi yazabileceği düşüncesini benimseyen Dambrauskas, futbolun öngörülemez doğasının takımına güven vermesi gerektiğini söyledi. "Futbol bazen inanılmaz hikâyeler yazar. Biz de çarşamba günü sahaya çıkıp böyle bir hikâye yazacağız," diye konuştu.

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Timo, sürpriz yapma hedefini gizlemiyor

Soyunma odasındaki inanç yalnızca teknik ekiple sınırlı değil. Sabah oyuncusu Tymoteusz 'Timo' Puchacz da teknik direktörünün kararlı sözlerini yineledi. İki kulüp arasındaki statü farkının büyüklüğünü kabul eden orta saha oyuncusu, düdük çaldıktan sonra takımların itibarının pek bir anlamı kalmayacağını vurguladı. Bu maçı, eşit şartlarda mücadele ederek çocukluk hayalini profesyonel kariyerinde gerçeğe dönüştürme fırsatı olarak görüyor.

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Barcelona ile karşılaşacak olmanın kendisine hâlâ gerçek dışı geldiğini itiraf eden oyuncu, buna rağmen sakinliğini korumaya odaklandığını söyledi. Timo, "Bunu düşünmek bile zor. Arkadaşlarımla ve ailemle konuştuğumda, Barcelona’ya karşı oynayacak olmamız hâlâ gerçek dışı geliyor. Rüya gibi. Açıkçası maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü sonuçta bu normal bir futbol maçı. Biliyorum, belki kulağa çılgınca geliyor ama Barcelona’yı yenmek istiyorum. Neden olmasın?" dedi.

Azerbaycan’da mucize arayışı

Sabah, dünya futbolunun en etkili hücum güçlerinden birini durdurmanın yolunu bulmak zorunda olduğu için taktik mücadele çok zorlu olacak. Dambrauskas’ın, konuk takımı zorlamak için savunmada kompakt bir dizilişe yönelmesi ve Barcelona oyuncularında oluşabilecek herhangi bir rehavetten yararlanmaya çalışması muhtemel. Skorun eşit kaldığı her dakika, tribünlerde sürprizin gerçekten mümkün olduğuna dair inancı artıracak.

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Sonuçta bu maç, ev sahibi takım için üç puandan fazlasını ifade ediyor. Sabah, Avrupa futbolundaki farkın kapandığını kanıtlama fırsatına sahip. Odağını koruyup oyun planını uygulayabilirse teknik direktörünün sözünü ettiği "inanılmaz hikâyeyi" gerçeğe dönüştürebilir.