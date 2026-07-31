Sabah gazeteleri, Ajax'ın Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda FK Vojvodina'yı 4-1 mağlup ettiği maça dönüp bakıyor. Amsterdam ekibinde bir oyuncu, güçlü performansının ardından tüm övgüleri topladı.

De Telegraaf, Ajax'ın sahasındaki maçın ikinci yarısını şu sözlerle analiz etti: "Godts ile yaptığı kombinasyonun ardından etkili oynayan Oscar Glouk'un attığı 2-1 tam bir görsel şölendi. Bu gol, Michel'e 57. dakikada Dolberg, Klaassen ve Owen Wijndal'ı oyundan alıp yerlerine Leonardo, Mokio ve Henrique'yi sürme gerekçesi verdi. Bir dakika sonra yeniden canlanan Gloukh, gecedeki ikinci golünü attı (3-1)."

Het Parool, Amsterdam'daki ikinci yarıda yaptığı hat-trick'in ardından Gloukh'u "maçın yıldızı" olarak nitelendirdi. "Devre arasından sonra Ajax, özellikle Gloukh sayesinde Vojvodina karşısında farkı açtı. Godts'un pasında 2-1'i sağ üst köşeden filelere gönderdi. Kısa süre sonra bir kez daha gol attı, bu kez sağ ayağının dışıyla. Gloukh, kalenin üst tarafına yaptığı sert vuruşla skoru 4-1'e getirdi."

Algemeen Dagblad da orta sahada görev yapan Gloukh'a övgü yağdırdı. "İsrail'in Rehovot kentinden gelen 1,70 boyundaki driplingci. Neredeyse tek başına Ajax'ı, teknik direktör Míchel'in ilk resmi iç saha maçında FK Vojvodina karşısında galibiyete taşıyor."

AD'ye göre Gloukh, devre arasının ardından adeta gerçek bir ustalık eseri sergiledi. "Hat-trick yaptı. Basit boş kale golleri değil, her biri birbirinden güzel gollerdi ve bu performans ona bitime çeyrek saat kala tribünlerden alkışlarla gelen bir oyuncu değişikliği kazandırdı."

Gloukh, maçın ardından Voetbal International'a konuştu: "Geçen sezon mental açıdan çok zordu. Özellikle de toplamda üç teknik direktör olduğu için. Ama şimdi zihinsel olarak çok daha güçlüyüm. Bu teknik direktöre güveniyoruz, umarım iyi bir sezon olur."