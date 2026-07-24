Sabah gazeteleri, kazanan Ajax'ta Míchel'in dokunuşunu şimdiden görüyor

Ajax’a, Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina’yı 1-4 mağlup etmesinin ardından övgüler geldi. Hollandalı gazetelerde bir gün sonra yapılan değerlendirmede, teknik direktör Míchel’in dokunuşunun giderek daha fazla görüldüğü belirtildi.

De Telegraaf’a göre Ajax, İspanyol teknik adamın istediği şekilde bir saat oynadı. Ancak geliştirilmesi gereken noktalar da var. “Hücumcu, zaman zaman gösterişli ve teknik açıdan derli toplu. Ajax’ın çok sayıda fırsatı harcaması ve son yarım saatte ciddi şekilde düşmesi, maçtan hemen önce söylediği sözleri doğruladı.” Míchel, oyun anlayışının futbolcular tarafından benimsenmesinin zaman alacağını söylemişti.

Sabah gazetesinin değerlendirmesinde, “Ajax, maçı ilk yarım saatte çoktan bitirmeliydi. Nardin Mulahusejnovic de 2-1’i pekâlâ yapabilirdi ama konuk ekip bu sıkıntıyı yaşamadı” denildi. Rövanş karşılaşması ise sadece istatistikler için oynanacak gibi görünüyor. “Sırbistan’ın kuzeyindeki ikna edici ve hak edilmiş galibiyetin ardından, gelecek perşembe Johan Cruijff ArenA’daki rövanş formaliteye dönüşmüş gibi duruyor.”

Algemeen Dagblad’ın görüşüne göre Míchel geriye memnun bakabilir. “Ajax bu perşembe akşamı fazlasıyla iyi bir maç oynuyor. Ajax hemen oyuna hükmediyor. Takım pozisyon üstüne pozisyon buluyor. Ve Míchel de tam olarak bunu seviyor; bu akşam Ajax kulübesinin önünde görünüşte sakin duran adam.”

Míchel’in şimdiden Ajax üzerinde ciddi bir etkisi var gibi görünüyor. “Bu, çok sayıdaki pozisyon değişikliğinden de anlaşılıyor. Her şey iyi gitmedi ama niyetler açıktı.”

De Volkskrant, Ajax’taki 16 yaşındaki bir debutana da dikkat çekti. “Bu nedenle, üstelik altyapıdan yetişen bir oyuncu olan Mohamed Abdalla’nın attığı 1-4 hoş bir detaydı. PSV altyapısının eski temsilcisi oyuna sonradan girdi ve 92. dakikadaki golünü büyük bir coşkuyla kutladı. 16 yaş yedi aylık oyuncu, Amsterdam kulübü tarihinin en genç golcülerinden biri arasında yer alıyor.”

Het Parool, topa sahip olmanın Míchel için kutsal olduğunu belirtti. “İspanyol çalıştırıcı sabırlı hücum etmek ve çok fazla risk almamak istiyor. Önce doğru pozisyonları almak, ancak ondan sonra ileri gitmek; fikir bu. Böylece topa sahip olmak sadece hücum etmenin değil, savunma yapmanın da bir yolu oluyor.”