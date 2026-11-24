Sabah FK-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçına bakış

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FK ile karşılaşmak için Azerbaycan'a gidiyor. Camp Nou'daki heyecan dolu galibiyetin hemen ardından yola çıkan Hansi Flick'in takımını uzun bir yolculuk bekliyor. Maç, 25 Kasım Çarşamba günü EST ile 13.45'te, GMT ile 17.45'te başlayacak.

Sabah, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda zorlanıyor

Lig aşaması puan tablosunda 31. sırada bulunan Sabah, Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı. Bu ayın başında Viking'e 4-1 yenildiler. Valdas Dambrauskas, takımını bu kez çok daha güçlü bir rakibin beklediğini biliyor. Sabah, Azerbaycan Premier Ligi'nde 20 Kasım'da Sumqayit'i 5-1 mağlup ederek tüm kulvarlardaki beş maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Barcelona'nın maçlarında genellikle gol eksik olmuyor

Puan tablosunda beşinci sırada yer alan Barcelona formda. Pazar günü Villarreal karşısında ilk yedi dakikada iki gol geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı. Devre arasından sonraki 10 dakikalık bölümde üç gol bularak La Liga zirvesindeki güçlü konumunu korudu. Bu galibiyetle İspanya şampiyonu, bu sezon ligde oynadığı 13 maçın 12'sini kazandığı neredeyse kusursuz serisiyle en yakın takipçisi Real Madrid'in üç puan önünde kaldı. Son dönemdeki tek yenilgisini ekim ayı sonunda Real Madrid karşısında 2-1'lik skorla aldı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Lamine Yamal, hafif bir ayak bileği sorunu nedeniyle Barcelona adına bu maçta forma giyemeyecek ancak hafta sonunda La Liga'ya dönecek.

Barcelona'nın tüm kulvarlardaki son 10 maçının tamamında 2,5 gol barajı aşıldı. Aynı durum, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 maçının 14'ü için de geçerli.

Muhtemel 11'ler

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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