Herkes Lamine Yamal'ın yokluğunu konuşurken Karim Adeyemi en güçlü cevabı sahada verdi. Alman oyuncu, Barcelona'nın her oyuncudan büyük olduğunu ve Katalan ekibinin her yerde, her rakibe karşı kazanmaya yetecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi.

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Sakatlığı bulunan Lamine'in yokluğunda Hansi Flick'in Bakü'de sağ kanatta görevlendirdiği Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında Barcelona'nın Sabah'ı 4-1 mağlup ettiği büyük galibiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Dortmund'un eski oyuncusu Adeyemi, Barcelona formasıyla en iyi maçlarından birini çıkardı. Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Adeyemi, Balde'nin harika pasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir gol daha atarak Avrupa'daki parlak performansını sürdürdü.

Alman oyuncu, Barcelona'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı beş maçın üçünde gol attı. Bu istatistik, onun Flick'in kadrosunda yalnızca Lamine'in yedeği değil, önemli bir silah haline geldiğini gösteriyor.

Maçın ardından basına konuşan oyuncular arasında yer alan Adeyemi, attığı golden ve takımın galibiyetinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

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Adeyemi, maç sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu gol benim için çok şey ifade ediyor. Galibiyete katkı sağladığı için takım adına mutluyum, üç puan için sevinebiliriz."

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Alman oyuncu, Bakü deplasmanının hiç de kolay olmadığını, özellikle kendi sahasında ve taraftarı önünde oynayan, istekli bir takıma karşı deplasmanda oynamanın her zaman zor olduğunu vurguladı: "Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Harika bir performans sergilediler ve çok istekliydiler."

Güzel bir jest yapan Adeyemi, iki gol atarak Barcelona'yı galibiyete taşıyan takım arkadaşı Anthony Gordon'u maçtaki büyük performansı nedeniyle tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

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Adeyemi, "Gordon mu? Mükemmel oynadı. Hem takım hem de onun adına mutluyum, umarım daha fazla gol atmaya devam eder" dedi.

Bu sözleriyle yüksek bir takım ruhu sergileyen Adeyemi, takımın başarısının her türlü bireysel parlamadan daha önemli olduğunu ve herkesin tek bir hedef için çalıştığını vurguladı.

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Sözlerinin sonunda Lamine Yamal hakkında da konuşan Adeyemi, adı ya da önemi ne olursa olsun Barcelona'nın tek bir oyuncuya bağımlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi: "O önemli bir oyuncu ama onun yerini doldurabilecek kapasiteye sahibiz. Barcelona'da, mevkileri ne olursa olsun her zaman yedekler olmalı. Kimseye bağımlı olmamalı, kimseden de korkmamalıyız. Buraya kazanmak için geldik ve her maçı kazanmak istiyoruz."

Adeyemi'nin açıklamaları, Flick yönetimindeki Barcelona'da oluşan yeni zihniyeti yansıtıyor: Bir yıldızın yokluğuna takılıp kalmayan, bir oyuncunun sakatlığından etkilenmeyen ve her zaman alternatif bir çözüm bulan tek vücut bir takım zihniyeti.

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Herkes "Barcelona, Lamine olmadan ne yapacak?" diye sorarken cevap Bakü'de hızlı ve güçlü bir şekilde geldi: dört gol, kolektif bir parlama ve yüksek bir mücadele ruhu.

Adeyemi, geçici bir yedek olmadığını, büyük maçlarda takımı sırtlayabilecek bir ilk 11 oyuncusu olduğunu ve Barcelona'da oynamak için gereken kişiliğe ve kaliteye sahip olduğunu kanıtladı.