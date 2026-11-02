Şabab'a attığı altı golün ardından Al Ahli, Al Sadd karşısında acı bir darbe aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bu sezon yeni bir darbe daha aldı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in dördüncü haftasında Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan karşılaşmada yıldız oyuncularından biri sakatlandı.

Al Ahli, birkaç gün önce Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab karşısında 6-1'lik ağır bir mağlubiyet almıştı.

Al Sadd maçının ilk yarısında Fransız Valentin Atangana sakatlandı ve karşılaşmayı tamamlayamadı. Bu durum, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'i oyuncu değişikliğine gitmeye yöneltti ve takım arkadaşı Ziyad Al Johani'yi onun yerine oyuna sürdü.

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Al Ahli, mevcut dönemde teknik ve idari istikrar açısından kötü bir durumdan geçiyor. Bu da önümüzdeki günlerde Pusic'in görevinden ayrılma ihtimalini beraberinde getirdi.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in son iki sezonunun şampiyonu olup, daha önce görülmemiş bir başarıya imza atarak üst üste üçüncü kez kupayı kazanmayı hedefliyor.