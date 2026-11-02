24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Şabab'a attığı altı golün ardından Al Ahli, Al Sadd karşısında acı bir darbe aldı

Al-Sadd - Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Katar
Suudi Arabistan

Raqqa büyük bir krizde

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bu sezon yeni bir darbe daha aldı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in dördüncü haftasında Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan karşılaşmada yıldız oyuncularından biri sakatlandı.

Al Ahli, birkaç gün önce Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab karşısında 6-1'lik ağır bir mağlubiyet almıştı.

Al Sadd maçının ilk yarısında Fransız Valentin Atangana sakatlandı ve karşılaşmayı tamamlayamadı. Bu durum, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'i oyuncu değişikliğine gitmeye yöneltti ve takım arkadaşı Ziyad Al Johani'yi onun yerine oyuna sürdü.

Ayrıca oku: Video: Ronaldo'nun yokluğunda Felix fırtınası Al Nassr'ı Pakhtakor'u yıkmaya taşıdı

Gelecek maçlar
AHL

AHL

Premier Lig

07 Kas 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

08 Kas 2026

ALR

ALR

Al Ahli, mevcut dönemde teknik ve idari istikrar açısından kötü bir durumdan geçiyor. Bu da önümüzdeki günlerde Pusic'in görevinden ayrılma ihtimalini beraberinde getirdi.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in son iki sezonunun şampiyonu olup, daha önce görülmemiş bir başarıya imza atarak üst üste üçüncü kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin