Tunus Milli Takımı Teknik Direktörü Moin Chaabani, 24 Eylül'de Uganda ve aynı ayın 28'inde Botsvana ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk iki maçı için Tunus aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Ferjani Sassi ve Ali Maaloul'un milli takıma dönüşü dikkat çekti.

Tunus Futbol Federasyonu'nun yayımladığı listeye göre Chaabani, 2026 Dünya Kupası'nda yer almayan Ferjani Sassi'yi, Afrika Uluslar Kupası ve Arap Kupası'nda kaptanlık pazubandını taşımış olmasına rağmen milli takıma geri çağırdı. Ayrıca Mohamed Ali Ben Romdhane ve Aïssa Laïdouni'yi de kadroya dahil ederek Katar Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu Tunus'a geri dönmüş oldu.

Listede ayrıca Dünya Kupası'nda yer almayan Ali Maaloul'un dönüşü göze çarparken, Fransız kulübü Nice'in savunmacısı Ali Abdi, kulübüne küme düşmemek için oynanan play-off maçlarında yardımcı olmak amacıyla Dünya Kupası'na katılmama isteğini dile getirerek Tunus'ta tartışma yaratan son açıklamaları için özür dilemesine rağmen kadro dışı bırakıldı.

Dünya Kupası kadrosuyla karşılaştırıldığında Hannibal Mejbri sakatlığı nedeniyle yokken, Rani Khedira ve Elyes Skhiri milli takımı bıraktı. Ayrıca Firas Chaouat, Dylan Bronn, Omar Rekik, Mohamed Haj Mahmoud, Mortadha Ben Ouannes ve Elias Saad da kadroda yer almadı.

Listede son Dünya Kupası'nda forma giyen oyunculardan yalnızca 14'ü yer aldı. Ayrıca Club Africain forveti Mohamed Sadok Guidida ile Fransız kulübü Dijon'un oyuncusu Sami Chouchane'e Tunus Milli Takımı ile ilk kez kadroda yer alma fırsatı verildi.

Tunus kadrosunda Dünya Kupası listesine kıyasla önemli isimlerin dönüşü ve geniş çaplı değişiklikler dikkat çekti.

İşte tam kadro:

Kaleciler: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mouhib Chammakh.

Savunma: Yan Valery, Motaz Nefati, Adam Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hmida, Amine Charni, Ali Maaloul.

Orta saha: Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aïssa Laïdouni, Hamza Rafia, Sami Chouchane, Ismaïl Gharbi, Anis Ben Slimane.

Hücum: Khalil Ayari, Seifeddine Latif, Elias Achouri, Rayan Loumi, Sebastian Tounekti, Hamza Mastouri, Sadok Guidida.