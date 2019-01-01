S Sport 2 Digiturk, D Smart ve Turkcell TV+'ta kaçıncı kanalda?

Premier Lig'in yayıncısı S Sport'un ikinci kanalı S Sport 2 hangi kanaldan izlenebiliyor? S Sport 2 Almanya Bundesliga maçlarını yayınlayacak mı?

Son günlerde spor severlerin aklında üç yeni soru var: S Sport 2 ne zaman yayına başlayacak? S Sport 2 hangi kanalda izlenebilecek? S Sport 2 hangi platformlardan izlenebilecek?

"Türkiye Premier Spor Kanalı" sloganıyla yayın hayatına başlayan S Sport'un ikinci kanalı S Sport 2 yayın hayatına hazırlanıyor.

Ancak S Sport 2'nin ne zaman yayına açılacağı, hangi platformlarda yer alacağı ve kaçıncı kanalda yer alacağı henüz belli değil.

Kanal sahibi Saadettin Saran, daha önce Hürriyet'e verdiği röportajda Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ile görüştüklerini ve kanalın TV+ platformunda yer alması üzerine anlaştıklarını söylemişti.

Peki S Sport 2, hangi liglerin maçlarını yayınlayacak?

S Sport 2 hangi ligleri yayınlayacak?

S Sport 2'nin Avrupa'nın önemli liglerini yayınlaması gündemde.

Kısa sürede yayın hayatına başlayacak olan S Sport 2'nin, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League ve Portekiz Premier Ligi'ni yayınlaması bekleniyor.