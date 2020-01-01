Süper Lig'e yeni plan Antalya

Liglerin ne zaman biteceği hala muamma. Kulüpler Birliği ve TFF'nin son acil eylem planı ise maçları Antalya'da oynamak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 haftası geride kalan Süper Lig, Mart ortasından beri oynanmıyor. Kalan maçları oynayarak ligi bitirmek isteyen Kulüpler Birliği ve TFF, son olarak kalan tüm maçları Antalya'da oynamayı düşünüyor.

Sözcü Gazetesinin haberine göre; Kupası'yla birlikte kalan 75 maç için ilk düdük Haziran'ın 3. haftasında çalacak ve lig Ağustos ayında sona erdirilecek. Maçların oynanması, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapması anlamına geldiği için kulüpler de mali açıdan biraz olsun rahatlamış olacak.

TFF’nin, Kulüpler Birliği Vafkı ile birlikte hazırladığı raporu, önümüzdeki günlerde Bilim Kurulu’na sunması bekleniyor. Nihai kararı, kuruldan görüş aldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

Daha fazla takım

Süper Lig’in altındaki liglerle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. TFF’nin bu liglerdeki maç yoğunluğuna çare aradığı belirtiliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi ve Bakanlığın, Süper Lig ile ilgili kararı, basketbol ve voleybol ligleri için de örnek olabilir.

Maçların tek şehirde oynanması planı kulüplerin tamamından destek aldı. Böylece seyahat riski ortadan kalkacak, lig bitene kadar bir çeşit karantina da uygulanmış olacak. Plan dahilinde öne çıkan şehir, yeterli tesise sahip olması sebebiyle Antalya. Kamp masraflarının belli bir kısmına TFF’nin destek vermesi söz konusu.

Önlemler

- Maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

- Seremoni sırasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. ‘Saygı çocukları’ yer almayacak.

- Maç ve antrenmanlarda yaşanabilecek sakatlıklar düşünülerek, belirli hastanelerde özel izolasyonlu alanlar olacak. Futbolcuların tedavi alanları ayrılacak.

- Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapılacak.

- Maçlardan önce teknik heyet, futbolcular, hakemler ve kulüp çalışanları başta olmak üzere akreditasyon listesinde yer alan tüm isimlerin ateş ölçümleri yapılacak.

- Maça geliş, gidişlerde maske kullanımı zorunluluğu getirilecek. Takım otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planları hazırlanacak.

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- Protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyulacak. Yöneticiler teste tabi tutulacak.

- Maç öncesi ve sonu röportajlarında maske zorunluluğu getirilecek. Sadece yayıncı kuruluş ekibinin çalışmasına izin verilecek.

- Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek.