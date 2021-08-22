Süper Lig

Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

Goal Türkiye
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Getty Images
Süper Lig'de 20 takımın sakat cezalı ve sarı kart sınırında tüm futbolcular bu listede! İşte sakat-cezalı futbolcular ve ceza sınırında bulunanlar...

Süper Lig'in 2. Haftası (20 Ağustos)

AYTEMİZ ALANYASPOR

CEZALI

Efecan Karaca

Famara Diedhiou

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Khouma Babacar

Şüpheli

 

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Doğukan Nelik

Yakup Mert Çakır

Sakat

Lisansı çıkmadı

 

ALTAY

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Gencer Cansev

Mehmet Erdem Uğurlu

Berkay Sülüngöz

Ziya Alkurt

Jasmin Scuk

Sefa Özdemir

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Miguel Vieira

Enes Karakuş

Aziz Behich

Alican Özfesli

Nacer Chadli

Fredrik Gulbrandsen

Enzo Crivelli

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Şüpheli

GZT GİRESUNSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Tolgahan Acar

Esat Mala

Cevatcan Ekinci

Doğanay Aygün

Michal Nalepa

Erkan Anapa

Alperen Aydın

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

 

BEŞİKTAŞ

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Jeremain Lens

Muhayer Oktay

Douglas

Atakan Üner

Ajdin Hasic

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

 

ADANA DEMİRSPOR

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Mustafa Yılmaz

Erkam Develi

Metehan Mimaroğlu

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Alparslan Erdem

Aksel Aktaş

Mevlüt Erdinç

Andrea Bertolacci

Fabio Borini

Rayyan Baniya

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

 

FENERBAHÇE

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Nabil Dirar

Deigo Perotti

Mame Thiam

Mauricio Lemos

Burak Kapacak

Zanka

Steven Caulker

Sinan Gümüş

Murat Sağlam

Oğuz Kağan Güçtekin

Mert Hakan Yandaş

Filip Novak

İrfan Can Kahveci

Enner Valencia

Dimitrios Pelkas

Serdar Dursun

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

Sakat

Sakat

Şüpheli

Sakat

Sakat

 

GALATASARAY

CEZALI

Marcao

8 maç (Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Konyaspor)-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Omar Elabdellaoui

Oğulcan Çağlayan

Arda Turan

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

GAZİANTEP FK

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Kana Bıyık

Amedej Vetrih

Ali Ateş

Oğuz Ceylan

Hasan Yurtseven

Alexandru Maxim

Cenk Şahin

Sakat

Lisansı yok

Lisansı yok

Karantina

Karantina

Sakat

Koronavirüs

 

 

GÖZTEPE

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Gökay Eser

Metin Yıldırım

Eren Bilen

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

 

ATAKAŞ HATAYSPOR

-

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Isaac Sackey

Sakat

 

KASIMPAŞA

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Gilbert Koomson

Hasan Bilal

Enes Sarı

Arda Bulut

Berk Çetin

Furkan Çetinkaya

Ahmet Demirli

Berat Kalkan

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

 

YUKATEL KAYSERİSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Manuel Fernandes

Kevin Luckassen

Gustavo Campanharo

Yaw Ackah

Harrison Manzala

Majid Hosseini

Mario Gavranovic

Bernard Mensah

Ali Karimi

Olivier Kemen

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

 

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Kaan Özdemir

Marin Anicic

Lisansı yok

Sakat

 

ÇAYKUR RİZESPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Fernando Boldrin

Oğuzhan Malcı

Burak Albayrak

Loic Remy

Tyler Boyd

Lebogang Phiri

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

Sakat

Sakat

 

TRABZONSPOR

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Dorukhan Toköz

Sakat

DEMİR GRUP SİVASSPOR

CEZALI

 

 
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Volkan Eğri

Aaron Appindangoye

Armin Djerlek

Pedro Henrique

Lisansı yok

Sakat

Lisansı yok

Sakat

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA

 
SAKAT & KADRO DIŞI

Nuri Fatih Aydın

Berk Yıldız

Ferhat Canlı

Jetmir Topalli

Emre Selen

Aly Malle

Nuri Fatih Aydın

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat