Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
Süper Lig'in 2. Haftası (20 Ağustos)
- Alanyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fraport TAV Antalyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Altay'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Medipol Başakşehir'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Giresunspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Beşiktaş'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Adana Demirspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fatih Karagümrük'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fenerbahçe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Galatasaray'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Gaziantep FK'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Göztepe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Atakaş Hatayspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Kasımpaşa'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Kayserispor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- İttifak Holding Konyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Çaykur Rizespor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Demir Grup Sivasspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Trabzonspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Yeni Malatyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
AYTEMİZ ALANYASPOR
|CEZALI
|
Efecan Karaca
Famara Diedhiou
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Khouma Babacar
|
Şüpheli
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Doğukan Nelik
Yakup Mert Çakır
|
Sakat
Lisansı çıkmadı
ALTAY
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Gencer Cansev
Mehmet Erdem Uğurlu
Berkay Sülüngöz
Ziya Alkurt
Jasmin Scuk
Sefa Özdemir
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Miguel Vieira
Enes Karakuş
Aziz Behich
Alican Özfesli
Nacer Chadli
Fredrik Gulbrandsen
Enzo Crivelli
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Şüpheli
GZT GİRESUNSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Tolgahan Acar
Esat Mala
Cevatcan Ekinci
Doğanay Aygün
Michal Nalepa
Erkan Anapa
Alperen Aydın
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
BEŞİKTAŞ
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Jeremain Lens
Muhayer Oktay
Douglas
Atakan Üner
Ajdin Hasic
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
ADANA DEMİRSPOR
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Mustafa Yılmaz
Erkam Develi
Metehan Mimaroğlu
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Alparslan Erdem
Aksel Aktaş
Mevlüt Erdinç
Andrea Bertolacci
Fabio Borini
Rayyan Baniya
|
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
FENERBAHÇE
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Nabil Dirar
Deigo Perotti
Mame Thiam
Mauricio Lemos
Burak Kapacak
Zanka
Steven Caulker
Sinan Gümüş
Murat Sağlam
Oğuz Kağan Güçtekin
Mert Hakan Yandaş
Filip Novak
İrfan Can Kahveci
Enner Valencia
Dimitrios Pelkas
Serdar Dursun
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
Sakat
Sakat
Şüpheli
Sakat
Sakat
GALATASARAY
|CEZALI
|
Marcao
|
8 maç (Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Konyaspor)-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Omar Elabdellaoui
Oğulcan Çağlayan
Arda Turan
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
GAZİANTEP FK
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Kana Bıyık
Amedej Vetrih
Ali Ateş
Oğuz Ceylan
Hasan Yurtseven
Alexandru Maxim
Cenk Şahin
|
Sakat
Lisansı yok
Lisansı yok
Karantina
Karantina
Sakat
Koronavirüs
GÖZTEPE
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Gökay Eser
Metin Yıldırım
Eren Bilen
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Isaac Sackey
|
Sakat
KASIMPAŞA
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Gilbert Koomson
Hasan Bilal
Enes Sarı
Arda Bulut
Berk Çetin
Furkan Çetinkaya
Ahmet Demirli
Berat Kalkan
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
YUKATEL KAYSERİSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Manuel Fernandes
Kevin Luckassen
Gustavo Campanharo
Yaw Ackah
Harrison Manzala
Majid Hosseini
Mario Gavranovic
Bernard Mensah
Ali Karimi
Olivier Kemen
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Kaan Özdemir
Marin Anicic
|
Lisansı yok
Sakat
ÇAYKUR RİZESPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Fernando Boldrin
Oğuzhan Malcı
Burak Albayrak
Loic Remy
Tyler Boyd
Lebogang Phiri
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
Sakat
Sakat
TRABZONSPOR
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Dorukhan Toköz
|
Sakat
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|CEZALI
|
|
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Volkan Eğri
Aaron Appindangoye
Armin Djerlek
Pedro Henrique
|
Lisansı yok
Sakat
Lisansı yok
Sakat
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Nuri Fatih Aydın
Berk Yıldız
Ferhat Canlı
Jetmir Topalli
Emre Selen
Aly Malle
Nuri Fatih Aydın
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat