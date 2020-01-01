Süper Lig

Süper Lig maçları Ada'da yayınlanacak!

Yorum()
Super Lig Logo
Depophotos
Premier Lig yayıncılarından BT Sport, Süper Lig'de kalan 8 haftada 24 maçın yayınlayacağını duyurdu.

Süper Lig'e nihayet kavuştuk. Salgın nedeniyle bazı ligler sezonlarını iptal ederken birçok lig de devam kararı almıştı. Devam eden liglerden olan Süper Lig'i kalan 8 hafta boyunca BT Sport aboneleri de izleyebilecek.

Sky Sports'la birlikte İngilere Premier Lig'in yayıncılarından olan BT Sport, Süper Lig'i yayınlayacağını duyurdu.

Kanal, resmi twitter hesabından açıklama yaparak Süper Lig'in bugün başlayacağını duyurdu.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

     

     

    Haberin devamı aşağıda

    Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan BT Sport, bu hafta Göztepe - Trabzonspor maçıyla yayınına başlayacak.

    Her hafta 3 maçın yayınlanacağı kanalda cumartesi günü Beşiktaş - Antalyaspor, pazar günü de Çaykur Rizespor - Galatasaray maçları naklen ekranlara gelecek.

    BT Sport, toplamda 24 Süper Lig mücadelesini yayınlayacak.

    Kapat