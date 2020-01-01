Süper Lig maçları Ada'da yayınlanacak!
Süper Lig'e nihayet kavuştuk. Salgın nedeniyle bazı ligler sezonlarını iptal ederken birçok lig de devam kararı almıştı. Devam eden liglerden olan Süper Lig'i kalan 8 hafta boyunca BT Sport aboneleri de izleyebilecek.
Sky Sports'la birlikte İngilere Premier Lig'in yayıncılarından olan BT Sport, Süper Lig'i yayınlayacağını duyurdu.
Kanal, resmi twitter hesabından açıklama yaparak Süper Lig'in bugün başlayacağını duyurdu.
📣 OFFICIAL:— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 12, 2020
BT Sport will be broadcasting games from the final 8️⃣ rounds of the Turkish Süper Lig season, starting tonight 🙌🇹🇷 pic.twitter.com/cJ1l8AkMZW
Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan BT Sport, bu hafta Göztepe - Trabzonspor maçıyla yayınına başlayacak.
Her hafta 3 maçın yayınlanacağı kanalda cumartesi günü Beşiktaş - Antalyaspor, pazar günü de Çaykur Rizespor - Galatasaray maçları naklen ekranlara gelecek.
BT Sport, toplamda 24 Süper Lig mücadelesini yayınlayacak.