Ryan Giggs: Türk taraftarları iyi biliyorum

Galler'in teknik patronu Ryan Giggs, Türkiye ile yapacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi sonrasında A Grubu'nda ile eşleşen 'in teknik direktörü Ryan Giggs, çok zor bir grupta yer aldıklarını söyledi.

Ryan Giggs, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Türkiye ile grubun geleceği açısından çok önemli bir maç oynayacaklarının altını çizen Giggs, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve 'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. 'da oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların tutkusuna da değinen Ryan Giggs şöyle konuştu:

"Türk taraftarlar konusunda açıkçası çok endişelenmiyorum. Ancak onları iyi biliyorum. Futbolculuk dönemimde İstanbul'a maça geldiğimizde daha havaalanında 'Cehenneme hoşgeldiniz' diyerek baskı yapmaya başlarlardı. Ama bu durum çok güzel. Ayrıca bizim taraftarlarımız da çok mükemmel. Bizim taraftarlarımız ve Türk taraftarlar bir araya geldiğinde mükemmel bir atmosfer oluşacaktır. Bu da iyi bir oyun olmasını sağlar. Çok zor bir grup olduğunu düşünüyorum. İtalya grubun favorisi durumunda. İyi ve genç bir oyuncu grubuna sahipler ve gol konusunda da iyiler. Biz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz."