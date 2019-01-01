Ryan Giggs: Manchester United'ın dört ya da beş transfere daha ihtiyacı var
Manchester United, yaz transfer döneminde 80 milyon sterlin karşılığında Leicester City'den Harry Maguire'ı kadrosuna katmış, böylece Maguire dünya futbolunun en pahalı savunmacısı olmuştu. United aynı zamanda Aaron Wan-Bissaka ve Daniel James'i de transfer etmişti.
Kulübün efsanelerinden Ryan Giggs ise United'ın daha fazla transfere ihtiyacını olduğunu düşünüyor.
The Sun' a konuşan Giggs, "Dört ya da beş oyuncuya daha ihtiyaçları var" dedi.
"Solskjaer üç oyuncu aldırdı; ama muhtemelen yedi ya da sekiz oyuncuya ihtiyaç duyuyor," diyen eski Galli yıldız, "Fakat bunu bir transfer döneminde gerçekleştiremezsiniz, bu yüzden sabırlı olmalısınız; çünkü yavaş olacaktır" yorumunu yaptı.
United'da kültür değişiminin olduğunu belirten Giggs, Solskjaer'in bunun için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.