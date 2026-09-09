Ryan Giggs, Manchester United'ın Mbappe ile anlaşmayı reddetmesinin perde arkasını anlatıyor

Manchester United'ın eski yıldızı Ryan Giggs, İngiliz kulübünün Real Madrid forveti Kylian Mbappé ile anlaşma fırsatını reddettiğini açıkladı.

Giggs, Rio Ferdinand Presents podcast'inde yaptığı açıklamada, 2014 ile 2016 yılları arasında Manchester United teknik direktörünün yardımcısıyken Mbappé'yi tanıdığını söyledi.

Giggs şöyle konuştu: "Güney Fransa'daydım. Manchester United'ın teknik ekibindeydim, yani bu 2015 yılı olacak. Yerel köyde dolaşmış ve otele yürüyerek dönmüştüm."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Otele dönerken sahilde yürüyordum ve birinin beni takip ettiğini hissettim. Otele vardım ve birdenbire birinin bana yaklaştığını hissettim. Neyse, bu adamın adı Lionel'di ve Fransız'dı."

Giggs devam etti: "Sonra yanıma geldi ve şöyle dedi: Merhaba, ben Lionel. Sadece selam vermek istedim. Manchester United'ın en büyük taraftarlarından biriyim ve senin de en büyük hayranlarından biriyim. Ama Fransa'da çok sayıda genç futbol maçı izliyorum ve bu oyuncuya mutlaka bakmalısınız."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Şöyle ekledi: "Adının Kylian Mbappé olduğunu söyledi. Monaco'da oynuyor ve bence Manchester United'a uygun bir oyuncu, dedi."

Devamında şunları söyledi: "Birkaç hafta sonra tüm detayları bana e-posta ile gönderdi. Bu yüzden ben ve o dönemde Manchester United'da bir başka yardımcı olan Albert Stuivenberg. Öğleden sonraları maçları izlemeye ya da antrenman sahasında oyuncuları izlemeye giderdik. Neyse, ona bundan bahsettim. O da: Hadi, gidip ona bakalım, dedi."

Ryan şunları belirtti: "Monaco'nun bazı genç takım maçlarını izledik ve onu gördük, dedik ki: Aman Tanrım, bu da ne? Bilirsiniz, oyuncular görürsünüz ve özel olabilirler, ama o istisnai görünüyordu."

Şöyle açıkladı: "Neyse, gözlemci ekibimize haber verdik. Onu izlemeye gittiler. Fransa'da biri onu izlemeye gitti ve zaten Paris Saint-Germain'e karşı oynuyordu. Monaco, Paris'e karşı oynuyordu."

Giggs sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden onu izlemek için Paris'e gittiler. Neyse, sanırım birkaç hafta sonra adama sordum: Nasıl gitti? O da şöyle cevap verdi: Evet, ondan emin değillerdi, bu yüzden konuyu bıraktık ve iş burada son buldu."

Gerçekten de Mbappé, 2017 yılında Paris Saint-Germain'e kiralık olarak katıldı, ardından ertesi yıl yaklaşık 170 milyon sterlin karşılığında kalıcı olarak transfer oldu.