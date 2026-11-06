Ryan Giggs, yetenekli genç JJ Gabriel'e Manchester United'dan ayrılma kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Efsanevi kanat oyuncusu, kulüpten ayrılmak isteyen forvetin gelişimini aceleye getirerek büyük bir hata yaptığını ve bunun yerine Arsenal'ın genç yeteneği Max Dowman'dan ders çıkarması gerektiğini düşünüyor.

Reklam

Gabriel ayrılmanın yolunu arıyor

Gabriel, A takımda yeterince forma şansı bulamamanın yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle United'dan ayrılmayı hedefliyor. 16 yaşındaki futbolcu, eylül ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirdi ve o tarihten bu yana takımla antrenman yapmadı. Yetenekli forvetin, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'ye ve Carabao Cup'ta Brighton'a karşı oynanan A takım maçlarında forma giyemediği için mutsuz olduğu bildirildi.

Gabriel şimdi de Real Madrid'e transfer olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak Manchester United efsanesi Giggs, genç futbolcuya kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu. 52 yaşındaki Giggs, Gabriel'in hemen A takımda oynamayı talep ederek gelişim sürecini aceleye getirdiğine inanıyor.

Giggs'ten sabır uyarısı

Rio Ferdinand Presents programında konuşan Giggs, genç oyuncuların zamanlarını beklemeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Sir Alex Ferguson yönetiminde Old Trafford'da A takıma yükseldiği dönemdeki kendi deneyiminden söz etti.

Giggs, Gabriel'in durumuyla ilgili olarak, “Kariyerinde şu ana kadar her şey yolunda gidiyor, bunu neden bozmak isteyesin? Doğru yoldasın” dedi. “15 yaşında A takımla antrenman yaptım ama iki yıl sonrasına kadar A takımda oynamadım. Bu yüzden sabırlı olmalısın. İnsanlarda şu anda o sabır pek yok gibi görünüyor.”

Reklam Reklam

Giggs, daha sonra İngiliz futbolu tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Galli futbolcu, Manchester'daki 24 yıllık olağanüstü kariyeri boyunca tam 34 kupa kazandı.

Related Topics

A takım futboluna geçişte büyük fark

Giggs, üst düzey bir kulübün A takımında oynamanın fiziksel ve zihinsel yükü konusunda da Gabriel'i uyardı. Zorlu bir sezon boyunca beklentileri yönetmenin, genç takım futbolundan tamamen farklı bir sınav olduğunu anlattı.

Giggs sözlerini şöyle sürdürdü: “İster inanın ister inanmayın, Manchester United'ın A takımında oynamak, genç takımda oynamaktan veya sezon öncesinde A takımda oynamaktan tamamen farklı.”

Reklam

“İlk maçta, evet, iyi iş çıkarabilirsin ama bunu bir sezonda 40, 50 maç boyunca yapman gerekir. Sakatlıklar yaşayacaksın, form düşüklüğü ve kötü sonuçlarla karşılaşacaksın. Bu yüzden sabırlı olmalısın. Doğru yönde ilerliyorsan ne kadar iyi olursan ol, zamanını bekle.”

Max Dowman'ın izinden gitmek

Giggs, görüşünü açıklamak için Arsenal'in genç yeteneği Dowman'ın şu anki gelişim sürecine dikkat çekti. Mikel Arteta, henüz 15 yaşındayken genç futbolcuya A takımda ilk maçına çıkma fırsatı verdi ancak Dowman'ın gelişimi şu anda titizlikle yönetiliyor.

Reklam

Giggs, “Max Dowman inanılmaz bir oyuncu ama şu anda Arsenal'de oynamıyor” dedi. “Eminim zamanını bekleyecektir, eminim sabırsızlanıyordur ama ortalığı ayağa kaldırmıyor. Birkaç yıl içinde Arsenal'in en önemli oyuncusu olabileceğini biliyor.”

Gabriel şimdi yakın geleceğiyle ilgili çok önemli bir karar vermek zorunda. Madrid'e transfer olma ihtimali cazip görünse de forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun gereklilikleriyle yüzleşmeye gerçekten hazır olup olmadığına ya da sabredip Old Trafford'da sırasını beklemesi gerekip gerekmediğine karar vermeli.