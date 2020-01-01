Ryan Giggs: Cristiano Ronaldo, 40 yaşına kadar futbol oynayabilir

Şu sıralarda Galler Millî Takımı'nın başında olan Ryan Giggs, eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

'nun 'dan eski takım arkadaşı Ryan Giggs, Portekizli yıldızın 40 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

Kendisi de 40 yaşına kadar futbol hayatını sürdüren eski Galli oyuncu, PA' ya yaptığı açıklamada, "Belli ki doğru kulüpte olması gerekecek. Ben en iyi kulüpteydim ve 40 yaşıma kadar oynadım. Ve onun da 40 yaşına kadar oynayabileceğini görüyorum," dedi.

Ronaldo'nun kendisine çok iyi baktığını belirten Giggs, "Doğru besleniyor, doğru dinleniyor ve futbol için yaşıyor. O, birlikte oynadığım en iyi profesyoneldi," yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Ronaldo ile kariyerinin başındayken tanıştıklarını ve o zamanlar bu kadar gol atabileceğini öngörebilmenin mümkün olmadığını söyleyen Giggs, "Sizi heyecanlandıran yetenekleri olan, parlak bir oyuncuydu. Cristiano her zaman futbolun bir öğrencisi olarak kaldı ve tıpkı benim gibi o da her zaman ekstra avantajlar peşindeydi. Daima spor salonundaydı ve aklında hep ne kadar iyi olabileceği vardı. United'da bir sezonda 40 gol attı ve o zamandan beri yaptığı şeyler hep olağanüstüydü," dedi.

Ronaldo kısa süre önce Millî Takımı için 101. golünü kaydetmişti. Yıldız oyuncu geçen sezon formasıyla da 31 defa ağları sarsmıştı.