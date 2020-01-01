Ryan Giggs: Alex Ferguson'ın sorun yaşamadığı sadece üç-dört oyuncu vardı

Manchester United'ın eski yıldızı, Ferguson'ın oyuncularından nasıl en iyi şekilde faydalandığını anlattı.

Ryan Giggs, "psikoloji ustası" olarak tanımladığı Sir Alex Ferguson'ın ilginç bir yöntemini anlattı.

United'daki 26 yıllık döneminde 13 defa Premier Lig ve iki defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve tarihin en iyi antrenörlerinden biri olarak görülen Ferguson, buna karşın oyuncularıyla her konuda anlaşamayabiliyordu.

Efsanevi antrenör bir keresinde David Beckham'ın yüzüne ayakkabı fırlattığını ve bu yüzden oyuncusunun yüzüne dikiş atıldığını itiraf etmişti. Aynı şekilde Jaap Stam ve Ruud van Nistelrooy da Ferguson'la yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kalmışlardı.

Daha fazla takım

Giggs ise ve Roy Keane de dâhil olmak üzere sadece birkaç oyuncunun Ferguson'ın gazabından kaçmayı başardığını söyledi.

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BeIN Sports' a konuşan Giggs, "Sorun yaşamadığı yalnızca üç ya da dört oyuncu vardı. Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane ve Cristiano Ronaldo bunlardan biriydi. Hepsi kendi tarzlarında kazananlardı" ifadelerini kullandı.

"Cantona'nın hiçbir şey yapmadığı bazı maçlar olurdu. Skor üretemezdi, Carlos Tevez ya da Wayne Rooney gibi koşmazdı, hiçbir etkisi olmazdı. Ama er ya da geç düzeleceğini biliyordu," diyen Giggs, "Nitekim gelecek hafta galibiyet golünü atar ve bir sihir anı üretirdi. Bu yüzden Ferguson yıldız isimleri sahada iş yaptıkları sürece hep idare etti ve onları farklı bir şekilde ele aldı" yorumunu yaptı.

Ferguson için ise, "Psikolojinin ustasıydı," tabirini kullanan Giggs, "Her oyuncudan en iyi şekilde faydalanmak konusunda bir ustaydı" şeklinde konuştu.