"Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık!" - Galatasaray'dan bu habere yalanlama geldi

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin ardından Cengiz'in hedefinde bu defa Hollandalı oyuncunun olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamalarıyla dikkat çeken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ses getiren bir habere daha konu oldu.

Milliyet' ten Nevzat Dindar'ın haberine göre takımın iyi çalışmamasından şikayet eden Cengiz, Ryan Donk ve Fatih Terim'i hedef aldı.

Mustafa Cengiz'in ne söylediği iddia edildi?

Habere göre Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalmasında oyuncularının rolünün büyük olduğunu belirten Cengiz, özellikle Ryan Donk'u işaret etti.

"Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman... Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık.

"Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler.

"Fatih Terim Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a. Takım iyi çalışmıyor."

Galatasaray'dan sert cevap

Galatasaray Kulübü ise resmî internet sitesinden yapılan açıklamada bu haberi sert bir dille yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milliyet Gazetesi’nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

"Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

"Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

"Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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