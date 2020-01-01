Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı

Sarı kırmızılı formayı terleten Donk, koronavirüs karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.

Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok spor organizasyonu ertelenirken, 'de maçlar seyircisiz oynanıyor.

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