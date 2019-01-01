Ryan Donk: Fatih Terim'in yüzünü kızartmak istemiyorum

Sarı kırmızılıların son 2 şampiyonluğunda önemli katkıları olan Ryan Donk Fatih Terim dönemindeki yükselişinin sırrını açıkladı.

Galatasaraylı Ryan Donk, Fatih Terim dönemindeki yükselişinin sırrını anlatırken yeni transfer Ryan Babel ve antrenman maçında Hasan Şaş'la yaşadığı ikili mücadeleyi değerlendirdi.

Aspor'a konuşan deneyimli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Önceden Babel'le kim şampiyon olacak diye tarışıyorduk. Şimdi aynı hedef için aynı forma altında mücadele ediyoruz. Kendisi çok kaliteli, iyi ve tecrübeli bir futbolcu. Aynı zamanda çok da çalışkan bir futbolcu. Hem o hem ben takıma en iyi şekilde yardımcı olabilmek için mücadele ediyoruz."

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"Sahaya giriyorsanız kuralları kabul etmiş olursunuz"

"Eğer maç yapıyorsanız bütün kuralları kabul etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu bir oyuncu da olabilir bir hoca da olabilir. Diğer taraftan ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum, pek tahammülüm yok. Özellikle maç içinde de top kaybettiğim zaman o topu geri almak istiyorum. Oradaki pozisyonda sahanın yağışlı olmasından dolayı kayarak müdahale etmem rakip için çok doğru bir müdahale değildi. Çünkü otomatikman daha da hızlanıyor kayışınız. Belki normalden biraz daha sert de girmiş olabilirim. Ama az önce de söylediğim gibi, eğer sahaya giriyorsanız bütün kuralları kabul ediyorsunuz demektir."

"Fatih Hoca bana güvendi"

"Fatih Terim geldi ve bana inanılmaz bir güven verdi. Bana inandı, güvendi ve 'da oynamam için neler gerektiğini en iyi şekilde anlattı. Ve ondan sonra da zaten yükselişe geçen bir Ryan Donk performansı seyrettik. Ben de hiçbir zaman için onun yüzünü kızartmak istemiyorum. Çünkü zor bir durumdayken bana inanılmaz bir güven vererek bambaşka bir hal almamı sağladı. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve onun yüzünü kızartmayacağımı söylemek istiyorum."