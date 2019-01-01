Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Beşiktaş maçında yer alamayacağını açıkladı.

'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan 'da Ryan Donk şoku yaşanıyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Donk, söz konusu paylaşımında, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.