Avrupa Ligi

Ryan Babel'den olay hareket! Rakibi sakatlanınca çılgına döndü

Son güncelleme
Yorum()
Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 2-0 mağlup olduğu maça Ryan Babel'in yaptığı hareket damga vurdu.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile karşı karşıya geldi.

Devre arasında Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının 2-0 yenildiği maçta yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Haberin devamı aşağıda

Ryan Babel Getafe Ajax Europa League

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Getafe forması giyen Nyom, Babel ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendisini yere bıraktı. Nyom'un yerde kaldığını ve hakemin oyunu durdurduğunu gören Babel adeta çılgına döndü. Nyom'un numara yaptığını düşünen Babel yerde yuvarlanmaya başladı. Babel, ayağa kalktıktan sonra sekerek kenara gelen rakibinin sekerek yürüyüşünü taklit etti.

    Babel'in çılgına döndüğü o anlar, UEFA Avrupa Ligi gecesinde sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu.

    Kapat