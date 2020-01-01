Ryan Babel'den olay hareket! Rakibi sakatlanınca çılgına döndü

Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 2-0 mağlup olduğu maça Ryan Babel'in yaptığı hareket damga vurdu.

, UEFA son 32 turunda ile karşı karşıya geldi.

Devre arasında 'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının 2-0 yenildiği maçta yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

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Karşılaşmanın 55. dakikasında Getafe forması giyen Nyom, Babel ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendisini yere bıraktı. Nyom'un yerde kaldığını ve hakemin oyunu durdurduğunu gören Babel adeta çılgına döndü. Nyom'un numara yaptığını düşünen Babel yerde yuvarlanmaya başladı. Babel, ayağa kalktıktan sonra sekerek kenara gelen rakibinin sekerek yürüyüşünü taklit etti.

Babel'in çılgına döndüğü o anlar, UEFA Avrupa Ligi gecesinde sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu.