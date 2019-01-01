Ryan Babel: En iyi teklifi Galatasaray'dan aldım, ama görüştüğüm başka takımlar da var

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ryan Babel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan ve yeniden Premier Lig yolunu tutan Ryan Babel, 'ın ligden düşmesinin ardından sözleşmesini uzatmayıp takımdan ayrılmıştı. Son haberlere göre Hollandalı yıldızın 'a transfer olması bekleniyordu.

Bugün ise 'dan gelen bir haber kafaları karıştırdı. Hollandalı gazeteci Simon Zijlemans, Twitter hesabından, "Ryan Babel'in Galatasaray'a transferi henüz kesin değil. Oyuncu, şu an bir Hollanda kulübüyle görüşme hâlinde ve Eredivisie'ye dönmeye sıcak bakıyor. Bu kulübün hangisi olduğuna yönelik de yalnızca bir ihtimal var, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım ise 32 yaşındaki futbolcunun yetiştiği kulüp olan 'a dönebileceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan NOS' a açıklamalarda bulunan Babel ise, "Şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'dan aldım. Bunu saklayamam. Ama görüştüğüm başka takımlar da var" diyerek haberleri doğruladı.

Galatasaray'a transfer haberleri yüzünden sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından tepki gördüğünü, hatta ölüm tehditleri bile aldığını söyleyen Babel, bu konuda ise şu ifadeleri kullandı: "Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum, ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim. İnsanlar bu durumu kişiselleştirmemeli. Galatasaray'a gidersem, bu durum eski takımım Beşiktaş'ı rahatsız etmemeli."