Ryan Babel: Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım

Ryan Babel, daha önce Beşiktaş'ta oynamasıyla ilgili gelen yorumları değerlendirdi.

'ın yeni transferi Ryan Babel, YouTube hesabından yayımladığı videoda sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerini anlatırken, eski takımı Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidişi hakkında gelen yorumlara da yanıt verdi.



"Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılacak bir hamle ama söylediğim gibi, bu futbol. Daha önce diğer ülkelerde de yaşandı," diyen Babel, "Bu durum insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım. Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız" şeklinde konuştu.



Öte yandan videoda Babel ve oğlu Riley, Türk Telekom Stadı hakkında konuştular. Babel oğlu Riley'e, "Bu stadı mı, yoksa Beşiktaş'ın stadını mı daha çok sevdin?" diye sordu. Hollandalı futbolcunun oğlu Riley ise, "Daha büyük olduğu için Galatasaray'ın stadı" yanıtını verdi.