RVP: Ferguson yenilgiden sonra oyunculara 'pislik' dedi

Robin van Persie, 2013'te Manchester United ile aldıkları lig şampiyonluğunda Alex Ferguson ile yaşadıkları bir anı anlattı.

2012-13 sezonu öncesi 'den 'a transfer olan ve ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Robin van Persie, o dönemki teknik direktör Sir Alex Ferguson'ın disiplinli tutumunu soyunma odasında yaşanan bir olay ile anlattı.

SoFoot'a konşan Hollandalı golcü, Nisan 2013'te 'ye 2-1 mağlup oldukları bir maçtan sonra takımdaki iki futbolcunun eğlenmeye gitmelerinin Ferguson'ı çok sinirlendirdiğini ve bunun cezasını tüm takımın çektiğini söyledi:

"Ferguson nerede harekete geçeceğini, ne zaman disiplinli bir baskı uygulayacağını bilirdi."

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"Takımdaki ilk sezonumda Premier Lig'de 15 puanla liderdik. Sahamızda Manchester City'yi ağırlıyorduk ve kazanarak şampiyonluğu güvende tutmak istiyorduk. Kazansaydık 18 puan fark atacaktık ama kaybettik. Yine de arada 12 puan fark vardı ve çoğu teknik direktör böyle bir durumu dramatize etmezdi."

"Öte yandan Ferguson çıldırdı. Resmen alev almıştı. Manchester City mağlubiyetinden sonra takımdan iki oyuncu gece eğlenmeye dışarı çıkmıştı. Ferguson, maçtan 1 gün sonra o oyuncuların eğlencede çekilmiş fotoğraflarını soyyunma odasının duvarlarına astı. Tüm takıma, 'Eğer şampiyon olamazsak bilin ki bu iki pislik eğlenmeye gittiği için olamayacağız.' dedi."

"İsimlerini size veremem. Hoca onları fena azarlamıştı ama bu olay soyunma odasından dışarı çıkmadı. İnanılmaz bir şeydi."

"Bir sürü insanın fotoğrafı duvarda asılıydı. Eğlenmeye giden çocukların neler yaptığını saat saat görmüştük. Ferguson onların aptallığını vurgulamak ister gibiydi."

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"Burada da bitmedi, hepimizi uyardı: 'Çocuklar, beni iyi dinleyin. Eğer şampiyon olamazsak bu ikisi dışarı çıkıp eğlenmek istediği içindir. Şu andan itibaren eğer birinizin kupayı kaldırmadan dışarı çıktığını görürsem o ismi kadro dışı bırakırım. Kim olduğunuz, bugüne kadar kaç kupa kazandığınız umrumda değil. Eğer sezon bitmeden giderseniz takımdan ayrılırsınız ve ben de sizi başka bir takıma gönderirim.' dedi. Acımasızdı."

"Bu konuşmadan sonra idmana çıktık, hayatımın en zorlu iki idmanıydı. 12 puan öndeydik ve Ferguson'ın tepkisi buydu."

"Sezonun o zamanları gülüp oynamak için idealdi, Sir Alex Ferguson da bu fırsatı kaçırmadı!"