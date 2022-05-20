Tarihler 2010 yılını gösteriyordu ve o dönemlerde, belki de Brezilya’nın yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan birisi olan Jackson Avelino Coelha, yani hepimizin tanıdığı ismiyle “Jaja” Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Bordo-Mavili ekibin formasını giymek için Türkiye’nin yolunu tutan Brezilyalı yıldız, üstün tekniği ve top becerisiyle izleyenleri kendisine hayran bırakacak türden bir futbolcuydu.

Peki, Trabzonspor kariyeri nasıl geçti? Tadı damakta kalan yıldızlardan birisi olduğunu, onun adını duyduğunuz ilk anda bile anlıyorsunuz.

GOAL Türkiye derledi.

Trabzonspor, 4.2 milyon Euro karışılığında Jaja’yı Metalist Kharkiv’den satın aldı.

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Yıldız futbolcunun, sözleşme imzaladığı sırada ilk duyguları şu şekildeydi:

"Menajerim Trabzonspor’dan teklif olduğunu söyledi. Ben de Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu biliyordum.

“Başkanla tanıştım ve transferim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti.”

Brezilyalı golcü, henüz Bordo-Mavili ekibe transfer olmadan futbolseverler onu Beşiktaş’a attığı golden de tanıyorlardı.

Jaja, Siyah-Beyazlı ekibe karşı attığı gol hakkında, “Beşiktaş’a attığım gol güzeldi, ama o gol geride kaldı.

“Şimdi, o zamanı bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor” diyerek sadece geleceğe odaklandığını gösterdi.

Süper Lig’deki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Brezilyalı yıldız, gol veya asist katkısında bulunamadı.

Ancak onun yeteneği, topu ayağına her aldığında bariz bir şekilde görülüyordu.

Daha sonra Sivasspor ve Manisaspor maçlarında forma giydi, ama bu karşılaşmaları da boş geçti.

Jaja’nın, golle buluşacağı maç Kasımpaşa’ydı. Brezilyalı oyuncu, iki kez fileleri havalandırdı ve harika performansını şık gollerle süsledi.

Attığı gollerin ardından, bir sonraki hafta oynanan Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi ve Ankara ekibinin kalesine bir gol bıraktı.

Konyaspor ve Galatasaray maçlarını suskun tamamlayan Brezilyalı yıldız, zorlu Bursa deplasmanında takımı adına 2 gol kaydederek galibiyette kilit rol oynadı.

AA-GOAL

Onu durdurabilmenin ne kadar zor olduğunu anlamak için ona karşı oynamak gerekmiyordu. Nerden bakarsanız bakın, o bir top cambazıydı. Topla, adeta dans ediyordu…

Sahadayken, oynadığı futboldan keyif aldığı ve kendisini çok iyi hissettiği açıktı.

Jaja; Gaziantep, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Karabük ağlarını da bir kez havalandırdı.

Süper Lig’in sonuna geldiğimizde, toplamda 31 maça çıkan yıldız futbolcu; Trabzonspor adına 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

Bu kısa, ama anılarda yer edinen güzel hikaye sadece bir yıl sürdü.

Trabzonspor, Jaja’yı sezon sonu geldiğinde 4.5 milyon Euro karşılığında Al-Ahli takımına sattı.

Brezilyalı yıldız, sergilediği oyunla tüm futbolseverleri mest etti ve Türkiye’den ayrılırken Bordo-Mavili ekibe para da kazandırdı.

AA-GOAL

Onun da Türkiye’yi sevdiği belliydi ve daha sonra yaptığı açıklamada, “Trabzonspor, benim için çok özeldi.

“Hayatım boyunca, yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, ancak Trabzonspor taraftarından ayrı kaldığım için içim yanıyor.

“Trabzon’da çok güzel anılar yaşadım ve hayatım boyunca, öyle bir taraftar grubuyla karşılaşmadım” diyerek buraya dair iyi hisler beslediğini vurguladı.

36 yaşında olan Jaja, şu anda futbol oynayamıyor, çünkü doping kullandığı gerekçesiyle 2021 yılının nisan ayından itibaren 4 yıl boyunca futboldan men edildi. Bunun üzerine, aktif futbol hayatına nokta koydu.

O, belki de yaptığı bazı “hatalar” olmasa dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olabilirdi.

Her şeye rağmen; onun gibi bir yeteneği Türkiye’de izlemek bile büyük bir şanstı…

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