Rüyanın sonu… Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları’na yenilerek Dünya Kupası’na veda etti

Suudi Arabistan Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda bugün Cumartesi sabahı erken saatlerde Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine son verdi ve turnuvadan ilk turda resmen elendi.

"Yeşiller", son 32'ye kalma umutlarını sürdürmek için "galibiyetten başka seçenek yok" sloganıyla maça çıktı, ancak üst üste ikinci maçta da gol atamadı ve puanını 2'ye çıkarmakla yetindi. Böylece 8. grupta dördüncü ve son sırada yer aldı.

Buna karşılık, Yeşil Adalar Milli Takımı değerli bir puan toplayarak puanını 3’e çıkardı ve 7 puanla lider olan İspanya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Böylece 32’li tur biletini garantiledi; Suudi Arabistan ve Uruguay ise turnuvaya veda etti.

Temkinli bir başlangıç ve Suudi Arabistan’ın erken şansı

Suudi Arabistan milli takımı, topu kontrol altına almaya çalışarak maça açıkça temkinli bir başlangıç yaptı; ancak Yeşil Burun Adaları’nın savunma blokları karşısında hız ve hücum derinliğinden yoksun kaldı.

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İlk deneme 16. dakikada geldi; Salem Al-Dossari ceza sahası içinden bir şut çekti, ancak top Kap Verdesli savunmacılardan birine çarparak kaleden uzaklaştı.

Yeşil Burun Adaları milli takımı ise 22. dakikada ilk gerçek tehlikeyi yarattı; Semedo’nun sert şutunu kaleci Muhammed Al-Owais muhteşem bir kurtarışla önleyerek kalesini gole kapattı.

Tembekti’nin sakatlığı Donis’in planlarını altüst etti

Suudi Arabistan milli takımı, 32. dakikada ağır bir darbe aldı. Maç öncesinde hazırlık durumuna dair şüpheler olmasına rağmen sağlık ekibinden yeşil ışık aldıktan sonra sahaya çıkan savunma oyuncusu Hassan Tambakti, kas sakatlığı nedeniyle saha zeminine yığıldı.

Tıbbi ekip oyuncuyu tedavi etmeye çalışsa da, Tambakti maçı tamamlayamadı ve “Yeşiller”in saflarında endişe havası hakimken sedyeyle sahadan çıkarıldı. Bunun üzerine teknik direktör Georgios Donis, onun yerine Ali Lagami’yi oyuna sokarak zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Tembakti’nin oyundan çıkışı, Dünya Kupası serüveninin en önemli maçlarından birinde savunma dengesi arayan Suudi milli takımı için ek bir darbe oldu.

Al-Owais, Yeşil Adalar’ın golünü engelledi

İkinci yarıyla birlikte, Yeşil Burun Adaları milli takımı, tur atlamak için daha cesur bir oyun sergilemeye başladı.

48. dakikada, Monteiro sağ kanattan gelen ortayı aldı ve doğrudan şutunu çekti, ancak top Muhammed Al-Owais'in kucağına gitti.

Bundan sadece iki dakika sonra, Kevin Pina ceza sahası dışından sağ direğin yanından geçen güçlü bir şut çekti ve Suudi savunması üzerindeki baskı devam etti.

Donis, hücum hattını canlandırmak için birkaç değişiklik yaptı; bunlardan en dikkat çekeni, son dakikalarda hücumda çözüm bulmak amacıyla Salem Al-Dossari’nin yerine Muhammed Abu Al-Shamat’ı oyuna sokmasıydı.

Abu Al-Shamat, 67. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla Yeşiller’e üstünlüğü kazandırmaya çok yaklaştı, ancak Yeşil Adalar kalecisi topu kolaylıkla kontrol etti.

74. dakikada ise Muhammed Al-Owais, Larus Duarte’nin teke tek pozisyonundaki şutunu ustaca kurtararak Suudi milli takımını kesin bir golün eşiğinden kurtardı ve takımının umutlarını son ana kadar canlı tuttu.

Yeşiller için hayal kırıklığı yaratan veda

Suudi milli takımının eleme umutlarını sürdürmek için sadece bir gole ihtiyacı olmasına rağmen, takım son dakikalarda gerekli tehlikeyi yaratamadı. Hücumda çözüm bulamama ve oyun kurmada devam eden yavaşlık nedeniyle maç golsüz berabere sona erdi.

Bu sonuçla Suudi Arabistan Milli Takımı, üç maçta toplam iki puan toplayarak 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Bu puanları Uruguay ile berabere kaldıkları maçtan topladılar; İspanya’ya yenildikten sonra Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldılar. Hayal kırıklığı yaratan bu katılım, teknik seviye ve teknik direktör Georgios Donis’in seçimleri hakkında pek çok soru işareti uyandırdı. Turnuvadan erken elenmelerinin ardından Donis’in “Yeşiller” ile geleceği geniş çapta tartışma konusu oldu.