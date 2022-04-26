Xavi Hernandez'in gelişiyle birikte Real Madrid, Atletico Madrid, Napoli ve diğer maçlarda alınan iyi skorlar Barcelona'yı rüyalar diyarına fırlattı.

Ancak nisan ayı boyunca, çok daha karanlık bir yere sürüklendiler.

Camp Nou'da kulüp tarihinde ilk kez üst üste üç maç kaybettikten sonra çığlıklar içinde uyandılar. Xavi'nin balayını gerçekten de sona erdirdiler.

Barça, pazartesi günü küme düşme mücadelesi veren Cadiz'e Camp Nou'da 1-0 yenildikten sonra pazar günü aynı skorla, yine evinde bu kez de Rayo Vallecano'ya karşı kaybetti.

Hayatta kalmak için savaşan başka takım olan Mallorca ile de önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynayacaklar.

Barcelona'yı yenmek için takip etmeleri gereken senaryo hem Cadiz hem de Rayo tarafından yazılmıştı. Dar bloklar, organize bir şekilde zaman geçirme, küçük faullerle oyunu durduma.

Barça'nın formundaki gerileme, takımın ligi ikinci sırada bitirme ve hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını riske attı. Özellikle Cadiz'e karşı gösterilen performans, Ronald Koeman döneminin sonu kadar hayal kırıklığı ve durgunluk içindeydi.

Barcelona'nın sezon başındaki 15 maçta yenilmeyen formunun parıltısı kayboldu.

Xavi, "Taraftarlar ve oyuncular için, ikincilik hedefi adına savaşmanın motive edici olmadığını anlıyorum" dedi ve ekledi:

"Ama Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi müziğini duymak istiyoruz.

"Maçlara daha iyi başlamalıyız. İlk yarıda iyi değildik. İkinci yarıda daha iyiydik. Her şeyi denedik ama durum zor. Bir hoca olarak onları motive edememekle hata yaptığımın farkındayım."

İç sahada Eintracht Frankfurt'a karşı kaybetmenin anlamı, sadece Avrupa Ligi'ni kazanma umutlarının yitirilmesiyle kalmadı. Bu mağlubiyetin, deplasman taraftarlarıyla dolu bir stadyumda alınması takımın morali için de acımasız bir darbe oldu.

Frankfurt taraftarları, 30 bin kişinin katılımıyla Camp Nou'daki maç için bilet aldı ve ikonik stadyumu doldurdu, şarkılar söyledi.

'grada d'animació' (tezaürat yapan tribün), Cadiz maçını boykot ederek çok sayıda misafir taraftarın içeri girmesine izin vererek, Camp Nou'da içi boş bir atmosfer bıraktı ve kulübü protesto etti.

Rayo maçında geri dönmelerine rağmen, her iki maçta da katılım 50 bin civarındaydı. Bu rakamlar, kulübün kadın futbol takımı olan Barça Femeni maçlarındaki seyirci rakamından çok daha azdı.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda Camp Nou'da iki kez oynadılar ve orada 90 binin üzerinde dünya rekoru katılımla, sırasıyla Real Madrid ve Wolfsburg'u mağlup ettiler.

Tartışmalı Frankfurt maçı ayrıca, başkan Joan Laporta'nın fazla sorumluluk kabul etmeden, biletlerini satan bazı taraftarları ve stadyuma giriş sistemini suçlamasına yol açtı.

Barça sahada, millî aradan önce Bernabeu'da zirveye ulaştı ve tıpkı geçen sezon 6-1'lik Real Sociedad galibiyetinden sonraki gibi aniden çöküşe geçti.

Xavi, kulübün son yıllarda uygulamadığı bir şey olan, yüksek presli bir oyun oynamanın oyuncularına zarar verdiğini kabul etti.

Pedri'nin sakatlığı da büyük bir sorun oldu.

Xavi'nin Barcelona'sı; Pedri'nin en iyi olduğu, şov yaptığı ve önünde forvetleri beslediği dönemde tüm gücünü gösterdi. Ancak orta saha şimdi, sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

O kaybolduğu andan itibaren takımın havası kaçtı.

Ansu Fati de kayıp ve Mallorca'ya karşı dönme ihtimali, sezonun son beş maçı için bir umut ışığı sunuyor.

Genç oyuncu, eylül ayında Levante maçında sakatlıktan döndüğünde kulüpte moralleri yükseltti ve umut edilen şey, aynısını tekrar yapabilmesi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir kısmında forma giyemeyen Sergino Dest, Rayo'nun golünde Alvaro Garcia'nın koşusunu yeterince iyi takip edemedi. Frenkie de Jong ise başka bir kötü performansın ardından erkenden oyundan alındı.

Bu arada Pierre-Emerick Aubameyang, harika bir form grafiği yakalamıştı ve golleri atıyordu. Ancak topa her zaman sahip olmak isteyen bir takımda, kendisi için bir problem olan düşük tempo ile mücadele ediyor.

Barça, perşembe günü Real Sociedad'a karşı rakibinden daha az topa sahipti ve Aubemayang'ın bitiriciliği sayesinde 1-0'lık galibiyeti aldı.

Pazar günü, Barça'nın korku koleksiyonuna dördüncü bir korku filmi eklemeyi uman Mallorca, Camp Nou'ya gelmeden önce Katalonya'da uzun bir hafta olacak ve Xavi'nin hem taktik hem de zihinsel olarak üzerinde çalışması gereken çok şey var.