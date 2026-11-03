Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde takımının Manchester United'ın süregelen krizine odaklanıp dikkatinin dağılmasına izin vermedi. Gasperini, Premier Lig'de 16. sırada olmasına rağmen Manchester United'ın hâlâ tehlikeli bir rakip olduğunu vurguladı.

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Formda Roma, zor günler geçiren Manchester United'a konuk oluyor

Roma, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Manchester United ile karşılaşmak için Old Trafford'a gidiyor. Gian Piero Gasperini'nin ekibi, Udinese'yi 5-2 yendikten sonra hafta sonu Cagliari karşısında geriden gelerek 4-2 kazanmanın verdiği moralle ve etkileyici bir hücum formuyla maça çıkacak.

Michael Carrick'in çalıştırdığı ev sahibi Manchester United ise Bournemouth'a sahasında 3-0 yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi puan tablosunun son sırasında, Premier League'de ise 16. sırada yer alıyor.

United'ın ligde yaşadığı sıkıntılara rağmen Gasperini, Old Trafford'da kendilerini zorlu bir sınavın beklediğini düşünüyor.

Gasperini'den Roma'ya United'ı hafife almama uyarısı

Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Gasperini, oyuncularını United'ı hafife almamaları konusunda uyardı. Gasperini, “Manchester United şu anda ligde istediği sonuçları almakta zorlanıyor ama bunun dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Dünya çapında oyunculara sahip, üst düzey bir takım” dedi.

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“Üstelik atmosferi çok coşkulu, zorlu bir statta oynayacağız. Sanki United'ın en iyi hâliyle karşılaşacakmışız gibi hazırlanıyoruz.”

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“Herkesin hayal kurmaya hakkı var. Ben hayalleri kısa vadede gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorum. Yarından, muhteşem bir statta oynayacağımız maçtan başlayarak” diye ekledi.

Gasperini, sakatlık krizi nedeniyle orta sahadaki eksiklere çözüm arıyor

Gasperini, Manchester'daki maçta Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Leonardo Balerdi ve Mario Hermoso'dan yararlanamayacağını açıkladı. “Pellegrini, Dybala ve Kone gibi benzer bölgelerde oynayan oyuncularımız eksik, bu yüzden uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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“Orta sahada sayıca eksiğiz. Umarım bu sadece geçici bir dönemdir. Son yedi maçımız bıçak sırtında geçti.”

İtalyan teknik direktör, “Elimizdeki 17 oyuncunun hepsi hazır... Ama şu anda zorlu bir haftadan geçiyoruz” diye ekledi.

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Roma, Avrupa'da ses getirecek bir galibiyet peşinde

Manchester'da alınacak bir galibiyet, puan tablosunun orta sıralarında yer alan Roma'nın Avrupa'da yoluna devam etme hedefi açısından önemli bir destek sağlayacak.

Gasperini'nin ekibi, United'ın kırılgan savunmasını aşmak için bol gol atan hücum hattına güvenecek.

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Old Trafford'daki maçın salı gecesi başlaması planlanıyor.