Bu kez yine iyi bitti. Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında ligin yeni ekibi SV Elversberg'e ilk puan kaybını yaşattı ve 65. dakikanın ardından, teknik direktör Vincent Kompany'nin Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz ve Jamal Musiala olmak üzere tam dört yıldızı tek hamlede oyuna almasıyla gelen performans artışı sayesinde, maçı 2-1 kazandı.

SV Elversberg, Bayern Münih karşısında bir kez daha yalnızca saygıyı hak eden bir performans sergilediği ve galibiyetten sonra övmek elbette daha kolay olduğu için, Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany şöyle dedi: "Bugün cesur, akıllı bir rakibe karşı oynadık."

Elversberg'in "çok fazla tutku gösterdiğini, can sıkıcı olduğunu ama bunu iltifat olarak söylediğini" belirtti. Kısacası rakip, "bizim hiç istemediğimiz şekilde" oynamıştı. Kompany'nin sözlerinde tepeden bakma yoktu; bu teknik direktörden, bu takımdan, bu kulüpten ve tüm bölgeden gerçekten etkilenmiş ve heyecan duymuş gibiydi.

Vincent Kompany'yi SV Elversberg'de etkileyen ne?

Kendisi de bir dönem, yükselişin ardından bir sürpriz takımla birinci ligde yükselme sezonundaki kimliği ve oyun tarzını korumayı denemişti. Ancak Burnley ile Premier League'den doğrudan yeniden düştü. Yine de Kompany, takımının cesur ama sonuçta başarılı olmayan oyun tarzı sayesinde de Bayern Münih'e sıçramayı başardı.

Elbette üç hafta sonunda hiçbir yeni takım ligde kalmış olmaz, ancak şu anda SV Elversberg'in sansasyonel yükselişten sadece bir yıl sonra yeniden küme düşeceğine işaret eden hiçbir şey yok. Tam tersine: Takım, sanki Avrupa kupalarına gitmek istiyormuş gibi oynuyor. Yazın değişim gerçekten büyük olsa da Elversberg'in oyunu son derece uyumlu görünüyor.

Elbette Saar ekibinin Bayern karşısında topa sahip olma oranı her zamankinden daha düşüktü. Meşhur presleri de alışıldığı kadar agresif ve cesur değildi. Ve tabii ki Elversberg teknik direktörü Vincent Wagner, Bayern'in bir vites daha yükseltebileceği yönündeki analizinde haklıydı. Buna rağmen takımı iyi direndi ve biraz daha oyun şansıyla beraberlik alması pekala mümkün olabilirdi.

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"Gerçekten daha önce hiç yaşamadım": Kompany'nin Elversberg'de hoşuna giden şey

Bu yüzden bu maç, Münih ekibinin bir hafta önce Schalke 04 deplasmanında aldığı 0-0'la karşılaştırılması zor bir maçtı. Elversberg gibi lige yükselen Schalke, o puanı her şeyden önce son derece disiplinli savunmasıyla almıştı; Bayern ise fırsatları değerlendirememekten ötürü kahrolmuştu. Schalke'nin, olağanüstü kaleci Loris Karius önderliğindeki kompakt performansına duyulan tüm saygıya rağmen bu, belki 100 senaryodan yalnızca birinde 0-0 bitecek bir maçtı.

Münih ekibinin Elversberg'deki 2-1'lik galibiyeti 4-1 de bitebilirdi ama aynı şekilde 2-2 de sona erebilirdi ve sonrasında kimse gerçekten şikayet edemezdi. Her şeyden önce bu maç, rekortmen ekibin oyunundaki dörtlü değişikliğe kadarki sayısız aksaklığa rağmen belli bir kalite taşıyordu. Ve sonuçta SV Elversberg'i Bundesliga'da yenmek için Bayern Münih gerekmişti. Kompany ayrıca, "Bence bu sezon daha çok puan toplayacaklar, büyük takımlara karşı da" dedi.

Elversberg teknik direktörü Wagner ise muhtemelen takımının, hangi rakibe karşı olduğuna bakmaksızın, sadece yeterli puanı toplaması halinde şimdiden mutlu olacaktır. Ama her şeyden önce oyuncularının olası bir mağlubiyet serisinin ardından da kendi futbollarına yönelik cesaretlerini ve inançlarını kaybetmemesini umuyor. Münih ekibine karşı alınan yenilgiyi şöyle anlattı: "Bir yenilgiden asla mutlu olmam ama bu şekilde kaybettiğimiz için daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım."

SVE son yıllarda cesur oyun tarzıyla bazı sempatizanlar kazandı; pazar gününden bu yana Kompany de onlardan biri. Üstelik Bayern teknik direktörünü Saarland gezisinde etkileyen bir başka şey daha vardı.

Kompany, "Burada çok sıcak karşılandık. Sahada bir mücadele vardı ama saha dışında her şey futbolun bir rüyada olması gerektiği gibiydi" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Otele gidiyorduk ve burada bir festival olduğunu düşündüm. Ama bizi bekleyenler sadece taraftarlardı." Bunu "gerçekten daha önce hiç yaşamadığını" söyledi. Bu da bir şey ifade ediyor, sonuçta Bayern taraftarı her yerde var.

Kompany için her halükarda Elversberg'in Bundesliga'da kalması gerektiği açık. Kompany, "Elversberg'e en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi; bunu aynı zamanda "gelecek yıl bir kez daha buraya gelebilelim diye" söyledi.