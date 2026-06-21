Rüya kabusa dönüştü… Dünya Kupası’ndan erken vedanın ardından Tunus basını yas tutuyor

Tunus medyasını, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmenin ardından, bu sabah Pazar günü Meksika’nın Monterrey kentinde Japonya’ya karşı alınan ağır yenilgi (4-0) nedeniyle öfke ve hayal kırıklığı havası sardı.

İlk turda İsveç’e (5-1) yenilen “Kartaca Kartalları”, Japonya karşısında da bir yenilgi daha alarak, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçı olan Hollanda karşılaşmasını oynamadan turnuvadan resmen elendi. Bu durum, Tunuslu taraftarlar ve spor camiasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

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"Dramatik durum"

"Le Quotidien" gazetesi, Tunus milli takımının erken elenmesini yorumlamak için "Ve bu devam ediyor..." başlığını seçti.

Kamal Zaïm, “yeni bir çöküş” başlıklı yazısında, turnuvadan erken elenilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

O şöyle dedi: “En iyi üçüncü takımların ikinci tura yükselmesine izin verilen bir turnuvada, bizden çok şey beklerken Tunuslular üçüncü maçlarını oynamadan elendi.”

Zaim, "(Teknik direktör) Renard bazı değişiklikler yaptı, ancak sahada yine aynı çaresizlik hissini yaşadık" diye ekledi.

Ayrıca milli takımın performansını eleştiren Zaim, takımın “oyunu kuramadığını ve gol fırsatları yaratamadığını” belirtti ve Sabri Lamouchi’nin halefinin “dramatik durumu” değiştirmekte başarısız olduğunu savundu.

Durumu üç kelimeyle özetledi: “Hüzün, hayal kırıklığı ve üzücü bir durum.”

“Defansif çöküş”

“La Presse” gazetesi de eleştirilerinden geri kalmadı; sadece iki maçta 9 gol yendikten sonra “yeni ve acı bir hayal kırıklığı” ve “savunma çöküşü”nden bahsetti.

Gazete şöyle yazdı: “2026 Dünya Kupası, Tunus için bir kabusa dönüştü.”

"Beklenen şok yaşanmadı"

"Mosaïque FM" radyo istasyonunun internet sitesi ise turnuva boyunca Tunus'ta yaşanan teknik değişikliklere odaklandı ve Hervé Renard'ın atanmasının ardından beklenen olumlu şokun gerçekleşmediğine işaret etti.

Haberde şöyle denildi: “Turnuva sırasında acil bir teknik direktör değişikliği yapılmasına rağmen, takım bu seviyede rekabet edebilmek için gerekli uyumu hiçbir zaman yakalayamadı... Tunuslu taraftarlar için bu büyük bir hayal kırıklığı, zira Dünya Kupası macerası erken sona erdi.”