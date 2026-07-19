İngiltere milli takımı, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan nefes kesici bir maçta Fransa’yı 6-4 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülüğü elde etti. Böylece “Üç Aslanlar” turnuvadaki katılımlarını olabilecek en iyi şekilde tamamlarken, Fransa ise dördüncü sırada yer aldı.

İngiltere milli takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı. Declan Rice, 3. dakikada güçlü bir şutla skoru açtı; ardından 18. dakikada Ezri Konsa, ustaca bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Ardından Bukayo Saka, 37. dakikada üçüncü golü atarak parlak performansını sürdürdü; aynı oyuncu ilk yarının uzatma dakikalarında dördüncü golü de kaydederek ilk yarı İngiltere'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fransa milli takımı güçlü bir geri dönüşe imza atmaya çalıştı. Kylian Mbappé, 48. dakikada ilk golü atarak farkı azalttı, ardından 54. dakikada Bradley Barcola ikinci golü kaydetti. 66. dakikada Mbappé tekrar sahneye çıkarak kişisel ikinci ve Fransa’nın üçüncü golünü attı ve maç yeniden alevlendi.

Ancak İngiltere hızla dengesini yeniden kazandı; 87. dakikada Bukayo Saka penaltıdan beşinci golü atarak hat-trick'ini tamamlarken, 90+6. dakikada Ousmane Dembélé Fransa'nın dördüncü golünü kaydetti. Ardından Jude Bellingham altıncı golü atarak bu heyecan verici karşılaşma İngiltere'nin 6-4'lük galibiyetiyle sona erdi.

Maçta üç gol atan Saka dikkat çekici bir performans sergiledi. Mbappé ise iki gol atarak Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 22'ye yükseltti ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tek başına zirveye oturdu. Ayrıca, ülkesinin milli takımı yenilgiye uğramasına rağmen, 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralamasında liderliğini pekiştirdi.

İşte İngiltere-Fransa maçının özeti



