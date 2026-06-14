Ruud van Nistelrooij, Hollanda - Japonya maçının devre arasında ilk yarı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın yardımcısı, NOS'averdiği demeçte takımın oyunundan ve konsantrasyonundan memnun olduğunu söyledi.

Donyell Malen maçın başlarında golü bulabilirdi, ancak dönerek çektiği şut Zion Suzuki'nin yumruklarına çarptı.

İkinci yarıda Cody Gakpo da çok iyi bir fırsat yakaladı. Sol kanat oyuncusu, ceza sahası içinden Japon kalecinin üstünden topu dışarı attı ve devre 0-0 sona erdi.

Van Nistelrooij, NOS'a "Bunlar iyi fırsatlar" dedi. "İki iyi yaratılmış fırsat. O (Malen, ed.) formda ve takım da öyle."

"Bunu sürdürmeliyiz, ama aynı zamanda onların hareketli kanat bekleri ve on numaralarına da dikkat etmeliyiz. Bunu iyi kontrol ediyoruz ve devam etmeliyiz."

"Ara sıra geriye çekilsek bile, alan yaratmak ve üç hızlı forvetimizi devreye sokmak istiyoruz," diyor Van Nistelrooij.

Bu arada, milli takım teknik direktörünün yardımcı antrenörünün devre arasında röportaj vermesi alışılmadık bir durum değil. Bu Dünya Kupası'nda her maçta bu oluyor.