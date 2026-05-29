Ruud Gullit, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosundaki ‘sorunlu çocuk’ hakkında uyarıda bulunuyor: ‘O her zaman biraz zor bir karakter olarak görülür’

Ruud Gullit, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosu ile ilgili seçimlerine büyük ölçüde katılıyor. Eski Hollanda milli futbolcu, RTL Tonight programında bunu dile getirdi.

Hollanda'nın büyük bir kısmı gibi, onun da dikkatini iki isim çekti. "Marten de Roon ve Crysencio Summerville," diyen Gullit, özellikle Atalanta'nın orta saha oyuncusunu kadroya dahil etme kararını çok iyi anlayabiliyor. "Kontrataklarda oldukça fazla gol yediğimiz ortaya çıktı."

"Bu goller mutlaka savunmanın hatası değil, daha çok öncesinde olanlara bağlı. Orta sahamızda, herkes ileriye çıktığında ara sıra 'kaleyi koruyan' birine ihtiyacımız var. De Roon tam da bu tip bir oyuncu," diyor Gullit.

“Jerdy Schouten’in ağır sakatlığından sonra Koeman’ın hemen böyle bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu düşünmesini çok iyi anlayabiliyorum,” diye devam ediyor. “De Roon her zaman Hollanda milli takımında yer aldı ve takımda çok iyi uyum sağladı.”

Summerville hakkında ise biraz farklı bir görüşü var. “Onu bir süredir tanıyorum, Feyenoord’da oynadığı zamanlardan beri. O bir enfant terrible, kendine has bir görüşü var. Her zaman biraz zor bir oyuncu olarak görülür,” diye uyarıyor Gullit.

Yine de ona göre bu kesinlikle bir sorun olmak zorunda değil. “En zorlu oyuncular aslında en eğlencelileridir. Onlar ‘kalıpların dışında’ düşünür, farklı düşünürler. Dolambaçlı bir yoldan West Ham United’a geldi ve orada harika oynadı.”

“Ne yapacağını bilemeyeceğiniz bir kanat oyuncusu,” diye devam ediyor Gullit, Summerville’in futbol yeteneklerinden bahsederken. “Oynadığı futbolun en güzel yanı da bu. Bu hak edilmiş bir ödül, tabii ki kadroda yer alacağını düşünen diğer oyuncular için üzücü olsa da.”