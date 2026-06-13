Ruud Gullit, göçün azalmasını isteyen insanlardan tiksiniyor ve belirli bir ülkenin taraftarlarından keyif alıyor

Ruud Gullit, Cuma akşamı Kanada ile Bosna-Hersek arasında oynanan maçta (1-1) Kanadalı futbol taraftarlarının takımlarını nasıl desteklediklerini görmekten memnun. “Bu bana iyi hissettiriyor.”

Gullit, Cuma akşamı BeIN Sports'a konuk olarak Kanadalıların maçını analiz etti. PSV ve AC Milan gibi takımlarda forma giymiş olan eski futbolcu, bu fırsatı bir açıklama yapmak için kullandı.

"Herkes, Kanada takımının yarısından fazlasının siyahi olduğunu gördü," diye söze başlayan Gullit, "Hepsi farklı nedenlerle Kanada'ya gelmişler."

“Ve gördüğüm şey, taraftarların takımı gerçekten kucakladığı. Hollanda’da da durum böyle. Şu anda ülkelerin göçmenlere karşı savaştığını ve bu tür şeyleri görüyorum,” diye devam ediyor.

“Bu canımı yakıyor. Kendimi Hollandalı hissediyorum. Görünüşüm farklı olsa da. Annem beyaz, ama insanlar bana bakıp şöyle düşünüyor: o siyah. O zaman hemen farklı muamele görüyorsun.”

Gullit şöyle devam ediyor: “Bu yüzden bu bana çok keyif veriyor. İnsanların göçmenleri gerçekten kucakladığını görüyorum. Kanadalılar da elbette bir zamanlar göçmenlerdi. İçim rahat ve bir puan aldıkları için mutluyum.”