Fred Rutten, pazartesi günü Ziggo Sport'taki Rondo programında son derece zorlu bir döneme dönüp baktı. Teknik adam, mart ayında Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve getirilmişti ve Dünya Kupası'na da gidecekti. Ancak Dick Advocaat geri döndü ve sonuçta final turnuvasında takımın başında olan isim o oldu.

“Ben sadece kötü bir dönem geçirdim ve Dünya Kupası da benim açımdan iyi bitmedi. Bu çok can sıkıcıydı. Aslında artık bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum, çünkü geride kaldı” diye açıkladı açık sözlü Rutten, talk show'da.

Rutten hemen bir örnek veriyor: “Böyle anlarda bunu her zaman en zor şey olarak görüyorum. Torunun yanına geldiğinde, televizyonun başında otururken sana ‘Dede, sen de oraya gidecektin değil mi?’ dediğinde... Bu acıtıyor. Bende bu kadar büyük bir etkisi oldu.”

Rutten'e göre Curaçao'yu Dünya Kupası'nda çalıştırmamış olmasının nedeni, “oynanmış bir oyun”. “Bakın, elbette ben de bazı şeyleri biliyorum. Ama bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Eğer bunun hakkında konuşmaya başlarsam, insanlara zarar vermem gerekir. Bunun hakkında zaten çok konuşuldu ve çok şey söylendi. Bunu burada bırakmak istiyorum.”

Rutten, kendi sözlerine göre tüm bu meseleden en çok bir insan olarak etkilendi. “Ahlaki pusula ortadan kaybolduğunda, yaşamak zorlaşıyor.”

Basın sözcüsü Kees Jansma, yaşanan tüm süreç nedeniyle öfkeliydi, Rutten'le dayanışma gösterdi ve istifa etti. Rutten'in pas geçilmesi kararını “hukuka aykırı ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

“Bu ifadeler, benim nasıl hissettiğimle tamamen örtüşüyor. Kees de bunu böyle hissetti” diyerek sözlerini noktaladı açık sözlü Rutten.