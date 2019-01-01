Rusya'ya 4 yıl men cezası! Dünya Kupası'na katılamayacaklar

Dünya Anti-Doping Ajansı, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl men etti.

Dünya Anti-Doping Ajansı, 'nın olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere tüm uluslararası organizasyonlarından 4 yıl boyunca men edildiğini duyurdu. Verilen kararın gerekçesi olarak sürekli tekrarlanan ihlaller olduğu öne sürüldü.

WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde aldığı karar Rus sporcuların yanı sıra Rus yetkilileri ve olimpiyat komitesini de kapsıyor. Buna göre 2023 yılına kadar hiçbir Rus resmi yetkilisi herhangi bir uluslararası spor müsabakasına katılamayacak ve bu süre zarfında şampiyonalara ev sahipliği yapması engellenecek.

Öte yandan doping yapmadıklarını ispatlayabilen Rus sporcular farklı bir logo ve bayrak altında olimpiyat ve diğer şampiyonalara bireysel olarak katılabilecek.

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Rusya daha önce de 2014'te Soçi'deki Kış Olimpiyatları'nda yaptıkları doping nedeniyle 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmişti.

EURO 2020 için engel yok

UEFA turnuvaları ise büyük spor organizasyonu kapsamına girmediği için Rusya, ev sahibi ülkelerden biri olduğu EURO 2020'de mücadele edebilecek.

Ülkenin bu cezaya itiraz için 21 günlük süresi bulunuyor.