İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi, önümüzdeki dönemde milli takımın teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo'yu tercih etti. Ancak teknik direktör, Rusya'nın en büyük spor bahis şirketlerinden biri olan "Fonbet" ile marka elçisi olarak kurduğu bağ nedeniyle tartışmalı bir engelle karşı karşıya.

İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktörü Paolo Maldini ve danışmanı Leonardo için yol pek de kolay görünmüyor.

Zorda kalan İtalya Milli Takımı'nı kurtarmak amacıyla yaptıkları teklifin, günlerce süren ve iyi ilerlediği görünen görüşmelerin ardından Pep Guardiola tarafından reddedilmesinin ardından, ikili şimdi yeni bir engelle karşı karşıya. Milli takımı çalıştırması için Pirlo'yu seçmelerinin hemen ardından, Fransız "L'Equipe" gazetesine göre onun Rusya bağlantılarına ilişkin sorular hızla gündeme geldi.

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Pirlo, Temmuz 2025'ten bu yana, Rus mağaza zinciri "Fix Price"ın en önemli sponsorlarından biri olduğu BAE ekibi Dubai United'ı çalıştırıyor. Söz konusu şirket, Rus oligark Sergey Lomakin tarafından kuruldu.

Lomakin'in ayrıca, Pirlo'nun Ekim 2025'te marka elçisi olduğu "Fonbet" şirketinde de menfaatleri bulunuyor.

Milan ve Juventus efsanesinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya Federasyonu ile bağlantılı bir şirketin düzenlediği bir etkinliğe katılmak için Moskova'ya yaptığı ziyaret İtalya'da halihazırda tartışma yaratmıştı, ancak konu, teknik direktörün adının Azzurri'yi çalıştırmakla anılmasının ardından şimdi yeni boyutlar kazandı.

"Ciddi bir hata"

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Pina Picierno, İtalyan siyaset dünyasını tartışmanın içine sokan açıklamalarında şunları söyledi: "Ukrayna bombalanırken Pirlo, itibarını Putin rejiminin normalleştirilmesi sürecine ödünç verdi. Bu tercih ciddi bir hata."

Pirlo'nun çevresinde ise sakin bir hava hâkim. Dubai United ve Rus ajansıyla olan sözleşmelerinin, kendi inisiyatifiyle istediği zaman feshedilebileceği vurgulanıyor. Bu bağlar sona erdirildiğinde ise pratikte herhangi bir sorun kalmayacak.

Ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni seçilen başkanı Giovanni Malago, bu konuda net garantiler bekliyor; zira Pirlo'nun bu bağlardan hızla kurtulmasını istiyor.

Malago, Roberto Mancini ile yakın bir ilişkiye sahip ve 2018 ile 2023 yılları arasında İtalya'yı çalıştıran, 2023'teki Suudi teklifinin ardından, yani Avrupa Şampiyonası'ndan bir yıldan kısa bir süre önce görevini tereddütsüzce bırakan Mancini'nin milli takım teknik direktörlüğü görevine geri dönmesini tercih ediyordu.

Buna karşılık, İtalya Ligi kulüpleri, hızlı sonuçlar alabilecek güçlü bir kişilik olarak Antonio Conte'nin göreve getirilmesi yönünde baskı yapıyordu. Ancak Maldini ve Leonardo, Pirlo'yu seçti ve yeni projeyi yönetmek için henüz göreve getirilmiş olmaları nedeniyle kararlarını görmezden gelmek de zor görünüyor.

Veriler, önümüzdeki saatlerde Pirlo'nun geleceği ve İtalya Milli Takımı teknik direktörü olarak atanması resmen kesinleşmeden önce talep edilen garantiler hakkında daha fazla tartışmaya sahne olacağına işaret ediyor.