Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk eden Shakhtar Donetsk, çalışmalarını Türkiye'de sürdürme kararı aldı. Takım halinde İstanbul'a gelen Ukrayna ekibine kapılarını açan takımsa Başakşehir oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada savaş bölgesinde yer alan Shakhtar'a olan desteğin her zaman devam edeceği ifade edildi.

🤗 Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi @FCShakhtar'a antrenman tesislerini açtı.



Savaş bölgesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.🇺🇦#FootballForPeace pic.twitter.com/3kvzUbmYoM — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 8, 2022

İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi yönetiminde yola devam eden Shakhtar Donetsk'in İstanbul'dan sonraki durağı ise Yunanistan oldu.

Ukrayna Premier Ligi'nde geride kalan 18 hafta sonunda en yakın rakibi Dinamo Kiev'in iki puan önünde yer alan Shakhtar, Şampiyonlar Ligi'ne ise grup aşamasında veda etmişti.

De Zerbi savaşın biteceğine inanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçta iki puan toplayan Shakhtar'ın kadrosunda David Neres, Marlon, Fernando, Lassina Traore ve Mykola Matviyenko gibi birbirinden değerli çok sayıda oyuncu bulunuyor.

Öte yandan Avrupa'nın topa sahip olma oranı en yüksek takımlarından birini oluşturan De Zerbi ise savaşın kısa süre sonra sona ereceğine inandığını söyledi.

Rusya'nın askeri hamlesi sonrasında ülkesini savunan Ukrayna vatandaşlarıyla gurur duyduğunu belirten İtalyan teknik direktör, "Ukrayna'daki tüm insanlara en derin saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum.

Ülkeyi savunmak için büyük bir ruh ortaya koydular. Savaşın yakında sona ereceğine ve yeniden futbol oynayacağımıza inanıyorum" dedi.

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