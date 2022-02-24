Rusya-Ukrayna çatışması: UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Saint Petersburg'dan almaya hazırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin ardından Devler Ligi finalinin başka bir ülkede düzenlenmesi planlanıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; UEFA kısa süre içinde 2021/22 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğini Rusya'dan aldığını açıklayacak.

Heyecanla beklenen finalin 28 Mayıs'ta Gazprom Arena'da oynanacağı duyurulmuştu.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal nedeniyle UEFA final için alternatif bir lokasyon arayışına girdi.

Durum ne?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla başlayan işgal hareketi UEFA'yı da harekete geçirdi. Avrupa futbolunun karar vericileri, Cuma günü konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ışığında, UEFA Başkanı, durumu değerlendirmek ve gerekli kararları almak için yönetim kurulunu 25 Şubat Cuma günü 10.00'da (TSİ 12.00) yapılacak olağanüstü toplantıya çağırdı" sözlerine yer verildi.

"UEFA Yönetim Kurulu toplantının ardından daha detaylı bir açıklama yayınlayacak."

GOAL, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini başka bir şehre alma konusundaki kararını çoktan verdiğini, fakat resmi açıklama için toplantının beklendiğini öğrendi.

Final nerede yapılabilir?

Finale hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı konusunda henüz bir bilgi yok, fakat aday olacak şehirlerin dördüncü kategori UEFA stadyumuna sahip olması gerekiyor.

Wembley Stadı aynı tarihlerde İngiltere liglerindeki playoff mücadelelerine ev sahipliği yapacağı için Şampiyonlar Ligi finaline aday olamayacak.

2005 finalinin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı da yeni lokasyon için adaylardan biri olabilir. 2021 finaline de ev sahipliği yapması beklenen Olimpiyat Stadı, pandemi nedeniyle finale kısa süre kala yerini Porto'daki Dragao Stadı'na kaptırmıştı.

Daha fazla okuma