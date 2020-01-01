Rusya - Türkiye maçını Matej Jug yönetecek

Ay Yıldızlıların Pazar gini Rusya ile karşılaşacağı maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.